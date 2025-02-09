快訊／一掃來台首戰低迷　莫爾曼砍26分13籃板斬斷攻城獅2連勝

▲戰神莫爾曼爆發，繳出26分、13籃板領軍2連勝。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

日前主場贏球勝率重回5成的台北台新戰神，9日主場迎戰近況不錯，目前也處於2連勝的新竹御嵿攻城獅，此戰上半場雙方一路拉鋸激戰，但戰神掌握第三節一波團隊猛攻，拉開雙位數領先，戰神莫爾曼一掃首戰僅拿4分低迷表現，全場轟下26分、13籃板，加上陳文宏、雷蒙恩各有13分及11分貢獻，戰神最終1008比90贏球，在主場收下2連勝。

開賽踢館的攻城獅由「風城隊長」蕭順議帶頭衝鋒，在他單節獨拿9分帶領下，攻城獅取得30比28小幅領先。

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但次節戰神迅速回應，包括主控麥卡倫以及莫爾曼、丁聖儒串聯得分，麥一次強勢切入3分打得手，讓戰神重回1分領先。隨後雷蒙恩又掌握攻城獅發球失誤快攻得手，加上張耕淯壓哨上籃得手，半場打完戰神以53比48取得領先。

不過上半場結束後，戰神板凳席由於遭吹技術犯規，攻城獅下半場開打後先由努利罰進1分，但戰神莫爾曼、陳文宏連續強勢得手，麥卡倫又再度切入撕裂對手防線完成3分打，隨後莫爾曼禁區跳投得手，戰神拉開11分超前。

▲戰神主控麥卡倫19分、8籃板、9助攻、3抄截表現全面。（圖／TPBL職籃提供）

隨後戰神持續擴大領先來，攻城獅則靠得分機器努利單打追分，在麥卡倫掌控節奏下，戰神米勒三分冷箭破網，讓球隊領先來到全場最大的83比69。

末節戰神持續穩住領先優勢，雷蒙恩禁區3分打，米勒也內線建功，戰神趁勢又拉開16分領先優勢。攻城獅最後關頭僅能靠著努利零星單打追分，戰神在團隊5人得分達雙位數的優勢火力下，加上莫爾曼繳出來台後代表作，戰神順利迎接2連勝。

▲攻城獅此戰以隊長蕭順議拿下本土最高12分。（圖／TPBL職籃提供）