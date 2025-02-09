蔣淯安復出6分9助攻不敵老東家　克羅馬、高錦瑋攜手率雲豹2連勝

▲高錦瑋關鍵三分彈捍衛雲豹主場勝利。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

農曆新年後連兩戰面對聯盟排名第1、2位的新北國王、福爾摩沙夢想家，台啤永豐雲豹昨日先是擊敗龍頭國王，9日在主場迎戰夢想家，面對蔣淯安復出力抗老東家，雲豹仍頂住壓力，靠著克羅馬全場狂飆33分、11籃板、5助攻、3抄截，加上高錦瑋終場前28秒飆進關鍵三分彈，最終雲豹96比93贏球，下半季開出2連勝紅盤。

開季至今飽受大小傷勢影響，僅出賽1場的夢想家本土王牌蔣淯安，今日在對上前東家雲豹之戰再次復出，首節剩下6分31秒時以替補身份上陣，直到上半場即將結束前，才以一記招牌中距離跳投首開紀錄。

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但上半場雲豹靠著本季首度登場的洋將班尼特三分火力連發，半場貢獻13分，帶領夢想家以50比47領先地主雲豹。

▲夢想家蔣淯安復出，拿下6分、4籃板、9助攻。（圖／TPBL提供）

不過夢想家在第3節一度團隊進攻當機，不過馬建豪關鍵時刻連續命中外線，讓兩隊再度呈現拉鋸激戰，終場前45秒夢想家禁區支柱高柏鎧禁區得手，讓夢想家追到僅1分差，但隨後高錦瑋在終場前28秒投進關鍵三分彈，隨後夢想家馬建豪追平一擊落空，雲豹就以3分贏球，主場迎接2連勝。

此戰雲豹籃板王威廉斯由於賽前腳踝不適，經過評估後確定無法出賽，但艾吉頂住壓力，繳出20分、21籃板、3助攻、3抄截，克羅馬則是33分、11籃板、5助攻、3抄截，加上高錦瑋17分、6籃板、9助攻、4抄截，林信寬也有11分進帳，加上奇兵董永全替補貢獻10分，攜手捍衛主場勝利。

飲恨輸球的夢想家苦吞3連敗，目前已經落後龍頭國王1.5場勝差，此戰夢想家以馬建豪拿下23分、8籃板、4助攻最佳，高柏鎧17分、12籃板、3抄截、3阻攻，至於蔣淯安則拿下6分、4籃板、9助攻、1抄截。

▲克羅馬轟下33分，成為雲豹贏球保證。（圖／TPBL提供）