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TPBL最強控衛麥卡倫難守　「風城大鎖」蕭順議曝最大關鍵

▲戰神莫爾曼、麥卡倫、許皓程，攻城獅蕭順議。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神主控麥卡倫有多難守，風城大鎖蕭順議曝關鍵。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神9日以100比90擊敗新竹御嵿攻城獅，拿下一波2連勝，戰神當家主控麥卡倫全場繳出19分、8籃板、9助攻、3抄截、1阻攻，接近大三元全能數據表現。有「風城大鎖」之稱的攻城獅隊長蕭順議，就透露看防麥卡倫最大難題，在於他總是能判讀場上空檔出現於何處，然後迅速找到隊友的最好出手機會，幫助團隊得分。

賽前處於2連勝氣勢正旺的攻城獅，此戰開賽靠著蕭順議首節獨拿9分，一度與地主戰神呈現拉鋸激戰，不過戰神第3節團隊打出氣勢，除了麥卡倫掌握節奏外，法籍戰將莫爾曼全場更繳出26分、13籃板，攜手幫助戰神以10分之差收勝。

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此戰擔負看守麥卡倫重任的蕭順議賽後就表示，「本身沒有想太多，主要就是防守麥卡倫，但表現不是很好，讓他拿下快要大三元數據，還需要再改進。」

曾在2022-23賽季拿下當時PLG職籃「年度防守第一隊」的蕭順議進一步地說，「麥卡倫真的相當難防守，無論面對擋拆或是包夾，他很清楚知道場上隊友的位置，能輕鬆找到處在空檔的隊友，雖然場上動作不是非常快，但空間感確實非常好。」

雖然此戰防守端並未成功限制麥卡倫，但蕭順議進攻端此戰成為球隊本土表現最亮眼者，全場拿下12分、1籃板、1助攻、1抄截。

▲戰神莫爾曼、麥卡倫、許皓程，攻城獅蕭順議。（圖／TPBL職籃提供）

▲蕭順議此戰攻守兩端都和麥卡倫對位。（圖／TPBL職籃提供）

關鍵字： 麥卡倫蕭順議戰神攻城獅台籃TPBL

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