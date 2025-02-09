高國豪大低潮！8投0中全場拿1分　攻城師主帥嘗試無控衛打法

▲攻城獅高國豪此戰8投0中慘拿1分。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

新竹御嵿攻城獅看板球星「風城之子」高國豪，9日作客挑戰台北台新戰神表現嚴重當機，全場出賽26分2秒8投盡墨，僅靠罰球拿下1分外帶6助攻，攻城獅主帥威森此戰甚至一度嘗試「無控球」陣容，改由得分之鑰努利擔任主控。賽後威森針對高國豪狀態表示，「他只是偶爾失常，相信後續就能強勢反彈。」

賽前處於2連勝的攻城獅，今日踢館戰神主場，雖然上半場一路與地主拉鋸，但第3節被拉開雙位數差距，最終以10分之差敗北。

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此戰攻城獅主力後衛高國豪全場8投0中，僅靠罰球拿下1分，攻城獅甚至排出「5大陣容」，放棄控衛，改由努利擔任主控。

對此攻城獅主帥威森強調，「努利可以持球進攻，擔任1號控球角色，長久以來我們的本土控衛就會有失常的狀況，因我今天決定嘗試這樣比較高大的陣容，希望在擋拆換防上有更好的表現，防守端整體表現還不錯，但進攻端我們會再看比賽影片來檢討，希望達成火力最大化。」

至於此戰球隊本土看板球星高國豪狀態失常，威森則認為這是「偶爾失常」，相信高國豪是很好的球員，接下來就能打出反彈表現。

▲攻城獅主帥威森相信高國豪能強勢反彈。（圖／TPBL職籃提供）