超級盃6度遭擒殺！最強四分衛神話破滅　馬霍姆斯寫生涯悲情一役

▲酋長挑戰冠軍3連霸失利，馬霍姆斯在超級盃寫下生涯最慘一役。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

堪薩斯酋長6年內第5度打入超級盃，陣中明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率隊挑戰冠軍3連霸，也要爭取個人生涯第4冠，但貴為天之驕子的馬霍姆斯卻在本屆超級盃寫下職業生涯最悲情一役，全場遭費城老鷹防守組擒殺6次，創下個人單場新高，酋長最終也中箭落馬，馬霍姆斯挑戰史上最強四分衛神話也暫告破滅。

現年29歲的馬霍姆斯可說是當今NFL聯盟當紅炸子雞，生涯至今已經3度率隊奪得超級盃冠軍榮耀，且3次都包辦最終MVP殊榮，職業生涯短短8季幾乎已經拿下所有獎項榮耀，場外代言、人氣度也是百分百，甚至已經被列入「史上最偉大四分衛」討論之中。

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相較於生涯7次率隊奪下超級盃冠軍的布雷迪（Tom Brady），馬霍姆斯6年內率領酋長5次打入超級盃，只要此次奪冠，和傳奇球星布萊迪的差距確實可能再度拉近，也讓此次超級盃對於馬霍姆斯的個人表現呈現高度期待。

不過今日在第59屆超級盃上，馬霍姆斯卻寫下可能是生涯最慘烈一役，雖然全場仍傳出257碼與3次達陣，但全場遭對手擒殺多達6次，創下個人職業生涯最糟糕表現，也讓酋長面臨群龍無首狀況，最終無緣達成史上首次冠軍3連霸大業。

向來意氣風發的馬霍姆斯，此戰不斷在場邊被拍到面露無奈的表情，此戰徹底挫敗，也讓他要挑戰史上最強四分衛之路，遭受不小打擊。

不過現年還不滿30歲情況下，馬霍姆斯目前仍能維持個人高檔表現情況下，要帶領酋長重返榮耀並非難事，只要能持續保有競爭力，甚至再度朝超級盃叩關，馬霍姆斯仍有機會持續朝向前輩布雷迪的紀錄持續邁進，在史上最佳四分衛討論上，佔有一席之地。

▲NFL第59屆超級盃，酋長與馬霍姆斯爭冠失利。（圖／達志影像／美聯社）