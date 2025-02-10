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快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

記者杜奕君／綜合報導

NFL第59屆「超級盃」賽事台灣時間10日登場，挑戰史無前例3連霸的堪薩斯酋長最終遭費城老鷹封鎖，老鷹以40比22大勝，成功勇奪隊史第2冠。老鷹主力四分衛赫茲（Jalen Hurts）全場22次傳球成功17次，共傳出221碼與2次達陣，個人也衝出72碼與1次達陣，優秀表現比下酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），赫茲成功拿下本屆超級盃MVP殊榮。

兩年前搞砸大好領先優勢，遭酋長在該屆超級盃逆轉封王奪冠，老鷹此次帶著復仇氣勢挑戰衛冕軍酋長，開賽老鷹防守組就展現強大氣勢，全場6度擒殺馬霍姆斯，讓他寫下生涯最難堪一役表現。

至於進攻端，老鷹更是在當家四分衛赫茲領軍下，一路壓制酋長，赫茲在第3節剩下2分47秒時，傳出本場最完美一球，46碼長傳讓史密斯（DeVonta Smith）順利衝進達陣區，隨後加踢分也順利得手，當下老鷹已經34比0遙遙領先。

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最終赫茲率隊以40比22擊敗酋長，笑擁隊史第2冠，赫茲順利拿下本屆超級盃最終MVP殊榮，在26歲這年一舉登頂，職業生涯第5季就笑擁龍巴迪金盃與MVP榮耀，登上生涯最高峰。

▲NFL超級盃，老鷹赫茲、德吉恩，酋長馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹一路培養的當家四分衛赫茲在本屆超級盃大發神威，率隊拿下隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 超級盃NFL中場秀費城老鷹堪薩斯酋長赫茲馬霍姆斯Jalen Hurts

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