快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

▲費城老鷹在第59屆超級盃展現優異表現，勇奪隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

眾所矚目的NFL第59屆「超級盃」賽事，台灣時間10日在路易斯安那州紐奧良的凱薩超級巨蛋登場，由挑戰3連霸的勁旅堪薩斯酋長，交手前來復仇的費城老鷹，老鷹在當家四分衛赫茲（Jalen Hurts）穩健領軍下，上半場就率隊取得24比0遙遙領先，下半場老鷹赫茲持續率隊衝鋒不斷擴大領先，最終老鷹就以40比22粉碎酋長3連霸美夢，笑擁隊史第2座超級盃冠軍與龍巴迪金盃。

由現年29歲的天王球星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）率領的酋長，已經是6年內第5度勇闖超級盃，此次也將挑戰冠軍3連霸。而酋長的對手老鷹，則誓言要報兩年前遭逆轉敗北，痛失冠軍殊榮的老鷹。

此次超級盃依舊眾星雲集，美國現任總統川普（Donald Trump）親自到場觀戰，成為首位親赴超級盃現場觀賽的美國現任總統。另外包括永遠的搖滾天王巨星保羅麥卡尼（Paul McCartney）、流行天后泰勒絲（Taylor Swift），以及足壇巨星梅西（Lionel Messi）也在場觀戰。

▲老鷹當家四分衛赫茲在本屆超級盃大發神威，率隊拿下隊史第2冠。（圖／達志影像／美聯社）

至於最受期待的「中場秀」，則由日前剛剛在第67屆葛萊美頒獎典禮抱回5項大獎的大贏家肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）擔綱主秀演出。

首節欲挑戰隊史第2冠的老鷹展現強大氣勢，雖然主力跑鋒巴克利（Saquon Barkley）遭嚴加看管，但老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）在首節剩下6分18秒時，靠著進攻組協助完成Tush Push經典戰術1碼達陣，隨後加踢也順利取分，老鷹率先取得7比0領先。

第2節老鷹攻勢再起，艾列特（Jake Elliott）完成一次48碼遠射拿下3分，幫助老鷹10比0領先，隨後老鷹新秀角衛德吉恩（Cooper DeJean）更在22歲生日（美國時間2月9日）這天，完成一次抄截後38碼回攻達陣，艾略特加踢分也順利拿下，老鷹取得17比0穩定超前。

▲老鷹角衛德吉恩在22歲這天，完成超級盃達陣並且奪冠壯舉。（圖／達志影像／美聯社）

上半場終了前1分40秒，馬霍姆斯再度被對手抄截，老鷹在剩下1分35秒時，由赫茲成功傳給布朗（A.J. Brown）完成12碼達陣，隨後加踢分成功完成，老鷹以24比0遙遙領先。

馬霍姆斯上半場被擒殺4次，傳球遭對手攔截2次，也讓酋長整體進攻大大受阻，整個上半場僅取得1次第一檔進攻，得分完全掛蛋。也讓球隊挑戰3連霸出現最大危機。

中場秀則由「饒舌救世主」肯卓克拉瑪帶來包括名曲《不像我們》精彩表演，演出中除了山繆傑克森（Samuel L. Jackson）串場外，就連美國網壇傳奇名將小威廉絲（Serena Williams）都驚喜現身，在場中大秀熱舞。

下半場開打後，馬霍姆斯遭遇單場第5次擒殺，老鷹防線撲天蓋地而來，此節剩下5分18秒時，老鷹踢進29碼遠射，再拿3分保險分，以27比0持續壓制酋長。

此節剩下2分47秒時，赫茲傳出本場最完美一球，46碼長傳讓史密斯（DeVonta Smith）順利衝進達陣區，隨後加踢分也順利拿下，老鷹34比0。不過酋長此時終於奮起，馬霍姆斯傳給沃錫（Xavier Worthy）完成24碼達陣，酋長首開紀錄拿下6分，避免前3節遭到對手完封。

末節老鷹在剩下9分51秒時，再度踢進3分，持續以37比6大幅領先，隨後馬霍姆斯單場第6度被擒殺，寫下生涯最慘一役表現。老鷹艾略特隨後在8分5秒踢進50碼遠射，老鷹已經手握40比6領先。

酋長馬霍姆斯終場前2分58秒傳球達陣，隨後兩分轉換也拿下，終場前1分56秒沃錫再度接到馬霍姆斯達陣，又成功兩分轉換追到22比40，不過對於整體戰況並無太大改變，最終老鷹成功報了兩年前超級盃敗給酋長之仇，拿下隊史第2座冠軍殊榮。

老鷹四分衛赫茲此戰傳出221碼與2次達陣，自己也衝出1次達陣，至於酋長明星四分衛馬霍姆斯則寫下生涯最慘一役，全場雖傳出257碼以及3次達陣，但全場遭對手擒殺6次，酋長也無緣寫下3連霸大業。

▲馬霍姆斯遭對手徹底封鎖，酋長在超級盃挑戰冠軍3連霸夢碎。（圖／達志影像／美聯社）