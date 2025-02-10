領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

▲盧峻翔接受中華男籃徵召，但領航猿主帥卡米諾斯卻透露向獵鷹要求調整賽程未獲回應。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園璞園領航猿9日以94比101敗給台南台鋼獵鷹，終止近期5連勝。但賽後領航猿總教練卡米諾斯卻公開表示，「陣中盧峻翔、林正都獲得中華男籃徵召，球團也全力配合，不過卻聽說獵鷹有球員被徵召，球團卻不放人。」另外卡總也提及，由於兩名主力加入中華男籃，希望將16日再次對上獵鷹一役調整賽程，但同樣未獲得任何回應。

中華男籃將於2月20日與23日進行亞洲盃資格賽第3節段的兩場賽事，日前中華男籃16人國手名單也正式公佈，領航猿包括陣中王牌球星盧峻翔、本土長人林正都確定入選，也是PLG聯盟唯二入選的選手。

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也由於盧峻翔、林正將於10日起開始投入中華隊集訓，因此下周日領航猿再次作客挑戰獵鷹之戰，兩人也都確定將不會上場。

領航猿主帥卡米諾斯賽後就忍不住爆料表示，「自從知道盧峻翔、林正將入選中華男籃後，我絕對支持自己的球員披上國家隊戰袍，我對中華隊有最大的尊敬，但我昨天卻看到有報導指出，獵鷹有球員因為球團不放人，而未進入此次中華隊陣容。」

卡總所指的，正是199公分本土長人謝宗融，他在本季轉戰獵鷹後，每場平均7.3分、8.7籃板都是PLG生涯新高，籃板能力在本季雙職籃本土長人中可說是頂尖水準。

但謝宗融卻在受訪時透露，自己有被中華男籃總教練圖奇徵詢，自己也有很高的意願打中華隊，但由於集訓從10日展開，下周獵鷹也還有兩場例行賽，因此將決定權交由球團來答覆。

不過最終謝宗融並未進入16人名單，也被視為此次國家隊陣容一大遺珠。

卡米諾斯另外也表示，「由於有兩名球員加入中華隊集訓，因此有向獵鷹提出，希望16日兩隊交手賽程進行調整，但最終並未獲得任何回應。」

▲獵鷹謝宗融傳出原本也在中華男籃徵召名單行列。（圖／PLG提供）