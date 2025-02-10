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超級盃首見神紀錄　老鷹德吉恩22歲生日寫達陣紀錄還拿總冠軍

▲NFL超級盃，老鷹赫茲、德吉恩，酋長馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲老鷹德吉恩成為史上首位生日在NFL超級盃寫下達陣得分紀錄的球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NFL第59屆超級盃，最終費城老鷹以40比22粉碎堪薩斯酋長3連霸美夢，老鷹也捧起隊史第2冠殊榮。其中老鷹陣中今天正好過22歲生日的角衛德吉恩（Cooper DeJean），更在生日這天完成一次抄截回攻達陣，這也讓他成為聯盟史上首位在生日當天於超級盃完成達陣的球員，他也和同樣這天過生日的隊友巴克利（Saquon Barkley）同場勇奪冠軍殊榮。

由於今天(美國時間2月9日)正好適逢老鷹明星跑鋒巴克利、新秀角衛德吉恩的28歲以及22歲生日，兩位壽星在這出生這天站上超級盃舞台，同時順利奪冠，寫下至高無上榮耀與美好回憶。

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其中，擔任防守組的德吉恩在第2節一次精彩抄截後，直接帶球完成高難度的38碼回攻達陣，更讓他成為聯盟史上，59屆超級盃首見在生日當天完成達陣得分的球員，更是難能可貴紀錄。

德吉恩賽後表示，「這一切太瘋狂了！我從來沒想過這會發生，而它真的發生了，感覺真的很酷，但我更開心我們贏得了勝利。」

此戰賽前外界顯然較為看好要挑戰衛冕3連霸的酋長，但比賽開打後老鷹展現攻防兩端強悍表現，一度以34比0取得遙遙領先，最終也如願捧起隊史第2座冠軍金盃，成為本屆超級盃的王者勁旅。

▲NFL超級盃，老鷹赫茲、德吉恩，酋長馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲德吉恩如願在生日這天拿下超級盃冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 超級盃NFL中場秀費城老鷹德吉恩Cooper DeJean

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