快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐

▲中華男籃今日開訓，陳盈駿、胡瓏貿及林秉聖確定因傷退出。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃今（10日）正式開訓，備戰20日即將開打的亞洲盃男籃資格賽第三階段，中華籃協稍早宣布，包括「台灣隊長」陳盈駿、主力大前鋒胡瓏貿、防守悍將林秉聖都確定因傷退出，經過選訓會議通過，由游艾喆、周桂羽、林信寬取代。另外，林俊吉、陳冠全分別於2/6、2/8於訓練時、比賽時受傷，醫療團隊及總教練會另行評估。

陳盈駿傷勢雖經過積極復健並逐漸好轉，但經醫療團隊評估，腳踝目前仍無法承受此高強度比賽負荷。經與圖齊教練討論後，決定讓他專注於康復訓練，因此陳盈駿無法參加本階段比賽，總教練也對此表示理解。

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胡瓏貿在1/18對陣夢想家的比賽中左肩受傷，因此近期上場時間較少。由於左肩仍感不適，醫院檢查檢查報告顯示左肩狀況未見好轉，醫生建議他休息兩週。

林秉聖因左手手掌腫脹及韌帶損傷，經醫療團隊評估後，目前無法達到比賽狀態，為確保傷勢完全恢復，決定讓林秉聖退出本階段比賽，專注於復健。

林俊吉是上週四訓練後，腳踝的舊傷復發，發炎、腫脹。陳冠全在昨日對陣攻城獅的比賽中腳部受傷，於今日前往醫院檢查與評估。

中華隊訂於2/10-2/19集訓，三位旅日球員阿巴西、曾祥鈞、游艾喆稍晚報到，陳冠全就醫，其餘12人於2/10準時集合開訓，2/12前全員到齊。