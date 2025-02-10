運動雲

>

快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐

▲中華男籃今日開訓，陳盈駿、胡瓏貿及林秉聖確定因傷退出。（圖／中華籃協提供）

▲中華男籃今日開訓，陳盈駿、胡瓏貿及林秉聖確定因傷退出。（圖／中華籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃今（10日）正式開訓，備戰20日即將開打的亞洲盃男籃資格賽第三階段，中華籃協稍早宣布，包括「台灣隊長」陳盈駿、主力大前鋒胡瓏貿、防守悍將林秉聖都確定因傷退出，經過選訓會議通過，由游艾喆、周桂羽、林信寬取代。另外，林俊吉、陳冠全分別於2/6、2/8於訓練時、比賽時受傷，醫療團隊及總教練會另行評估。

陳盈駿傷勢雖經過積極復健並逐漸好轉，但經醫療團隊評估，腳踝目前仍無法承受此高強度比賽負荷。經與圖齊教練討論後，決定讓他專注於康復訓練，因此陳盈駿無法參加本階段比賽，總教練也對此表示理解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胡瓏貿在1/18對陣夢想家的比賽中左肩受傷，因此近期上場時間較少。由於左肩仍感不適，醫院檢查檢查報告顯示左肩狀況未見好轉，醫生建議他休息兩週。

林秉聖因左手手掌腫脹及韌帶損傷，經醫療團隊評估後，目前無法達到比賽狀態，為確保傷勢完全恢復，決定讓林秉聖退出本階段比賽，專注於復健。

林俊吉是上週四訓練後，腳踝的舊傷復發，發炎、腫脹。陳冠全在昨日對陣攻城獅的比賽中腳部受傷，於今日前往醫院檢查與評估。

中華隊訂於2/10-2/19集訓，三位旅日球員阿巴西、曾祥鈞、游艾喆稍晚報到，陳冠全就醫，其餘12人於2/10準時集合開訓，2/12前全員到齊。

關鍵字： 中華男籃陳盈駿胡瓏貿林秉聖游艾喆林信寬台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

超級盃6度遭擒殺！最強四分衛神話破滅　馬霍姆斯寫生涯悲情一役

超級盃6度遭擒殺！最強四分衛神話破滅　馬霍姆斯寫生涯悲情一役

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

獵鷹「金神連線」飆54分　終結領航猿5連勝

獵鷹「金神連線」飆54分　終結領航猿5連勝

蔣淯安復出6分9助攻不敵老東家　克羅馬、高錦瑋攜手率雲豹2連勝

蔣淯安復出6分9助攻不敵老東家　克羅馬、高錦瑋攜手率雲豹2連勝

TPBL最強控衛麥卡倫難守　「風城大鎖」蕭順議曝最大關鍵

TPBL最強控衛麥卡倫難守　「風城大鎖」蕭順議曝最大關鍵

高國豪大低潮！8投0中全場拿1分　攻城師主帥嘗試無控衛打法

高國豪大低潮！8投0中全場拿1分　攻城師主帥嘗試無控衛打法

法國男籃戰將看台灣職籃　莫爾曼喊話要打出「有層次的快攻」

法國男籃戰將看台灣職籃　莫爾曼喊話要打出「有層次的快攻」

快訊／一掃來台首戰低迷　莫爾曼砍26分13籃板斬斷攻城獅2連勝

快訊／一掃來台首戰低迷　莫爾曼砍26分13籃板斬斷攻城獅2連勝

【柴神刮刮樂】讓柴柴挑刮刮樂竟中5000！

熱門新聞

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪炸裂　中華首場練習打5分

2大谷翔平一家三口春訓地曬恩愛

3李雅英生日宣布續留富邦悍將　合體AI女神李珠珢應援

4兄弟開放資格賽用　炸裂舞不缺席

5超級盃開打！川普、泰勒斯引關注

最新新聞

1捍衛唐西奇！詹皇酸獨行俠老闆小丑

2中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退

3俞俊安PGA鳳凰城公開賽締本季最佳

4看上陳子豪、王念好　UA簽新成員

5悲情！馬霍姆斯最強四分衛神話破滅

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366