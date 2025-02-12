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雷蒙恩高喊「台灣人的驕傲」　首度入選中華男籃老爸雷克斯給讚

▲中華男籃圖齊、雷蒙恩、高柏鎧。（圖／記者杜奕君攝）

▲雷蒙恩成為本次中華男籃首度入選菜鳥。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

「我是台灣人！」本次首度入選中華男籃的TPBL職籃選秀狀元雷蒙恩，12日在中華男籃賽事誓師記者會上，高喊自己身為台灣人的驕傲。雷蒙恩表示，「我跟爸爸(前中華職籃CBA名將雷克斯)說我入選中華男籃時，他就跟我說，你就是台灣人，爸爸也告訴我要好好享受，並且持續學習讓自己進步。」

中華男籃此次備戰亞洲盃男籃資格賽第3階段，正式16人名單今日底定，其中隸屬TPBL職籃台北台新戰神的選秀狀元雷蒙恩，也首度入選中華男籃名單。雷蒙恩表示，「以前我從沒想過要代表國家隊出賽，很期待和阿巴西合作，也希望向隊長台灣飛人劉錚學習。」

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現年24歲，身高197公分的雷蒙恩，是前中華職籃宏國象名將雷克斯之子，去年以選秀狀元之姿加入戰神，在新秀賽季展現強悍攻守能力，也讓他入選此次中華男籃16人國手名單。

雷蒙恩表示，「小時候曾經想過有朝一日能代表中華隊出賽，我以身為台灣人為榮！爸爸也說我就是台灣人，這讓我感到很驕傲。」

談到首度入選中華隊，雷蒙恩表示，「很希望和旅日好手阿巴西合作，過去看過他的比賽，認為他真的很強，另外也希望學習隊長劉錚的豐富國際賽經驗。」

此次中華隊在本階段將先在20日於主場和平館交手菲律賓、23日前進客場對上香港，雷蒙恩透露自己比較熟悉的菲律賓球員是母校馬禮遜學校的學長、前T1聯盟亞外球員何喬丹（Jordan Heading），不過他這次並未在菲律賓參賽名單之中。

▲中華男籃圖齊、雷蒙恩、高柏鎧。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男籃16人名單正式出爐。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 雷蒙恩中華男籃中華隊台籃阿巴西劉錚

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