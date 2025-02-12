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場均4.8分的陳又瑋遞補進中華男籃　主帥圖齊給出入選3大理由

▲▼中華男籃出戰世界盃資格賽,陳又瑋,唐維傑。（圖／取自FIBA官網）

▲陳又瑋獲得遞補入選中華男籃，出征此次亞洲盃資格賽第3階段。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃備戰亞洲盃資格賽第3階段，12日舉行誓師記者會，由於林俊吉因傷辭退此次賽事，最終選擇PLG職籃台北富邦勇士控衛陳又瑋遞補入選。中華隊總教練圖齊表示，「選擇陳又瑋有3大理由，首先是他對於體系熟悉，再來是防守的強悍度，最後則是他的人格特質，願意為團隊奉獻，因此選擇他進入此次16人名單。」

中華男籃此次再度於亞洲盃資格賽第3階段整裝出擊，其中原本列入16人名單的TPBL職籃福爾摩沙夢想家主控林俊吉，由於傷勢影響宣布退出，最終籃協公告由陳又瑋遞補入選。

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現年25歲的陳又瑋，本季轉戰勇士後，個人表現一度陷入低潮，本季場均僅有4.8分、2.1籃板、2.9助攻，三分球命中率更僅有「8.7％」。

但圖齊針對選進陳又瑋，仍給出3大理由力挺入選，圖齊表示，「陳又瑋過去也曾入選我執教的瓊斯盃中華白隊，在僅有8天的短暫集訓時間下，我認為他對於體系的熟悉度是足夠的。另外則是防守的強悍度，陳又瑋的體型與防守能力會有所貢獻。」

「最後則是陳又瑋的人格特質，他也許不是很強悍的得分好手，但國家隊不需要每個人都跳出來得分，他有很好的態度，願意為團隊進攻奉獻，並做出好的供輸，因此我認為他值得入選。」

▲中華男籃圖齊、雷蒙恩、高柏鎧。（圖／記者杜奕君攝）

▲針對陳又瑋入選中華男籃，總教練圖齊給出3大理由。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 陳又瑋圖齊中華男籃中華隊亞洲盃男籃資格賽台籃

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