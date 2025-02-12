運動雲

>

暴龍大手筆豪擲39億台幣　簽下剛交易來的砍將英格雷

▲英格雷轉戰暴龍後一場未打，就獲得美金1.2億元天價延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格雷轉戰暴龍後一場未打，就獲得美金1.2億元天價延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在本季「交易大限」前最後一刻，才從紐奧良鵜鶘被送往多倫多暴龍的砍將英格雷（Brandon Ingram），12日傳出將和暴龍完成一紙3年1.2億美金，折合台幣高達39億的延長合約，在前進楓葉軍團一場未打的情況下，英格雷就獲得了總值破億美金的天價合約，暴龍此舉無疑又是一場豪賭。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，英格雷在本季結束就將恢復自由身情況下，在交易大限前被鵜鶘送往暴龍，但暴龍球團在英格雷尚未正式出賽情況下，今日就選擇和英格雷簽下3年1.2億美金的延長合約，其中英格雷還擁有2027-28賽季的球員選擇權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現年27歲的英格雷是聯盟知名砍將，本季平均能攻下22.2分、5.6籃板、5.2助攻，不過自去年12月初就因為腳踝扭傷缺陣至今，尚未正式為暴龍效力。

不過暴龍此舉令外界相當震撼，畢竟上賽季才選擇將自家養成的主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）交易送往紐約尼克，如今卻又換來同年齡的英格雷，還在交易後一場未打就奉上大約，也讓人對於暴龍未來的重建計畫相當摸不著頭緒。

不過英格雷確定加入暴龍後，也將和「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）組成球隊最強悍鋒線群，英格雷加入後，拿手的中距離投射能力，也將為暴龍帶來更強大火力輸出。

▲英格雷轉戰暴龍後一場未打，就獲得美金1.2億元天價延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

▲「中距離大師」英格雷加盟後，暴龍鋒線戰力再獲升級。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA英格雷暴龍Brandon Ingram

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2025年國標舞亞巡賽　25地區350位好手小巨蛋登場

2025年國標舞亞巡賽　25地區350位好手小巨蛋登場

超級盃首見神紀錄　老鷹德吉恩22歲生日寫達陣紀錄還拿總冠軍

超級盃首見神紀錄　老鷹德吉恩22歲生日寫達陣紀錄還拿總冠軍

快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐

快訊／中華男籃陳盈駿、胡瓏貿、林秉聖傷退　遞補3人選出爐

超級盃6度遭擒殺！最強四分衛神話破滅　馬霍姆斯寫生涯悲情一役

超級盃6度遭擒殺！最強四分衛神話破滅　馬霍姆斯寫生涯悲情一役

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

快訊／粉碎酋長3連霸美夢　老鷹四分衛赫茲奪超級盃MVP

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

獵鷹「金神連線」飆54分　終結領航猿5連勝

獵鷹「金神連線」飆54分　終結領航猿5連勝

蔣淯安復出6分9助攻不敵老東家　克羅馬、高錦瑋攜手率雲豹2連勝

蔣淯安復出6分9助攻不敵老東家　克羅馬、高錦瑋攜手率雲豹2連勝

TPBL最強控衛麥卡倫難守　「風城大鎖」蕭順議曝最大關鍵

TPBL最強控衛麥卡倫難守　「風城大鎖」蕭順議曝最大關鍵

【進房不揪？】貓獨自門外狂叫 他用15秒抱牠環遊房間說掰掰

熱門新聞

江國謙、葉家淇加入桃園市成棒　曾陶鎔離開台壽霸龍

湖人成功攔胡！簽下烏克蘭資深中鋒　黃蜂堅持遭退貨威廉斯健康

佐佐木朗希春訓基地初亮相！ 捕手驚呼：怪物級投手

克蕭重返道奇　本季挑戰3000K里程碑

朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉「控球、變化球能力強」

最難決定！公鹿交易2021年奪冠元老　總管澄清「傷病」非主因

讀者回應

﻿

熱門新聞

1江國謙、葉家淇加入桃園市　曾陶鎔離開台壽

2湖人成功攔胡！簽下烏克蘭資深中鋒

3佐佐木春訓初亮相！ 捕手驚呼怪物

4克蕭重返道奇 挑戰3000K里程碑

5朴承昱首踏大巨蛋　佩服林昱珉

最新新聞

1國王今晚爭東超4強　林書豪確定不打

2豪擲39億台幣　暴龍簽砍將英格雷

3桃猿出征石垣島名單出爐！

4WBSC：2032奧運納入棒壘邁出第一步

5湖人成功攔胡！簽下烏克蘭資深中鋒

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366