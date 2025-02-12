暴龍大手筆豪擲39億台幣　簽下剛交易來的砍將英格雷

▲英格雷轉戰暴龍後一場未打，就獲得美金1.2億元天價延長合約。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

在本季「交易大限」前最後一刻，才從紐奧良鵜鶘被送往多倫多暴龍的砍將英格雷（Brandon Ingram），12日傳出將和暴龍完成一紙3年1.2億美金，折合台幣高達39億的延長合約，在前進楓葉軍團一場未打的情況下，英格雷就獲得了總值破億美金的天價合約，暴龍此舉無疑又是一場豪賭。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，英格雷在本季結束就將恢復自由身情況下，在交易大限前被鵜鶘送往暴龍，但暴龍球團在英格雷尚未正式出賽情況下，今日就選擇和英格雷簽下3年1.2億美金的延長合約，其中英格雷還擁有2027-28賽季的球員選擇權。

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現年27歲的英格雷是聯盟知名砍將，本季平均能攻下22.2分、5.6籃板、5.2助攻，不過自去年12月初就因為腳踝扭傷缺陣至今，尚未正式為暴龍效力。

不過暴龍此舉令外界相當震撼，畢竟上賽季才選擇將自家養成的主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）交易送往紐約尼克，如今卻又換來同年齡的英格雷，還在交易後一場未打就奉上大約，也讓人對於暴龍未來的重建計畫相當摸不著頭緒。

不過英格雷確定加入暴龍後，也將和「龍王」巴恩斯（Scottie Barnes）、巴瑞特（RJ Barrett）組成球隊最強悍鋒線群，英格雷加入後，拿手的中距離投射能力，也將為暴龍帶來更強大火力輸出。

▲「中距離大師」英格雷加盟後，暴龍鋒線戰力再獲升級。（圖／達志影像／美聯社）