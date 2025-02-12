再度扛起「台灣隊長」重任　劉錚感謝喊話：感激且珍惜

▲中華男籃此次再度由劉錚扛起隊長重任。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

為備戰2025亞洲盃男籃資格賽第3階段，中華男籃16人名單正式底定，積極備戰20日主場迎戰菲律賓、23日客場交手香港兩場戰役。此次中華隊再度由飛人劉錚扛起「台灣隊長」招牌，至於林庭謙則接下副隊長一職。劉錚12日在誓師記者會上也感性喊話表示，「謝謝當時年輕的自己，堅持籃球這條路與加入中華隊，能站在這裡我非常感激，也珍惜這樣的機會。」

中華男籃此次16人名單正式底定，包括劉錚、林庭謙、阿巴西、曾祥鈞、游艾喆等旅外好手，以及TPBL職籃馬建豪、高錦瑋、林信寬、高柏鎧、陳冠全、雷蒙恩，加上PLG職籃盧峻翔、林正、周桂羽、陳又瑋，和SBL聯賽唯一入選的藍少甫。

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其中，「台灣隊長」一職再度由當家飛人劉錚扛下重任，對於再度接下隊長重任，劉錚表示，「開心也感激能再次成為中華男籃的一份子，這對我是一份驕傲與光榮，怎麼在4節的比賽保持攻守的專注度與自信心，避免某一節突然斷電，這是我們團隊努力的課題。」

另外，劉錚也感性表示，「謝謝當時的自己，堅持籃球這條路與加入中華隊，能站在這裡我非常感激，也珍惜這樣的機會。」

▲劉錚近年來對於中華隊徵召幾乎都是全力配合狀態。（圖／取自FIBA官網）