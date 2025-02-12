快訊／林書豪缺陣不怕！國王寫2OT逆轉奇蹟　勇闖東超聯賽4強

▲新北國王靠著桑尼31分、12籃板，兩度延長賽艱辛勇闖東超4強。（圖／東超提供）

記者杜奕君／台北報導

EASL東超聯賽，12日晚間在天母體育館由地主新北國王迎戰菲律賓PBA職籃勁旅馬尼拉電氣，此戰只要誰能贏球，就能取得晉級4強最後門票。國王此戰林書豪由於大腿拉傷無法上陣，第3節攻勢意外當機，一度落後多達12分，但末節國王大舉反撲，靠著奧帝飆進關鍵三分彈追平。在經歷兩度延長賽後，國王艱辛以106比96贏球，晉級本屆4強。

由於主場新莊體育館正在舉辦HBL高中籃球聯賽8強賽，國王在今日東超B組小組賽關鍵一戰，被配將主場改往台北天母體育館，此戰交手馬尼拉電氣，只要誰能贏球就能取得本屆賽事晉級4強最終門票。

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開賽國王就靠著亞洲外援桑尼個人拿下10分，幫助球隊打出一波8比0反擊，順勢以18比12取得領先。但馬尼拉電氣後來居上，靠著洋將甘迺迪罰球建功，首節打完逆轉25比24領先。

第2節雙方持續拉鋸糾纏，半場打完馬尼拉電氣以44比42小幅領先國王。

不過第3節開打後，國王團隊進攻呈現當機狀態，反觀馬尼拉電氣靠著甘迺迪頻頻搶分，率隊單節打出23比15攻勢，3節打完拉開10分領先。

末節國王一度靠著曼尼高、林書緯追到6分差，但終場前8分52秒林書緯與對手紐瑟姆相撞，林書緯除了遭吹防守犯規，右眉部分還明顯濺血暫時退場。

但林書緯包紮後回到賽場，隨即飆進三分彈追到6分差，隨後國王持續追分，終場前3分31秒林書緯再度三分冷箭破網，讓國王回到僅1分落後局面。

馬尼拉電氣雖然再度拉開3分差距，但隨後國王李愷諺妙傳桑尼上籃得手，國王終場前2分44秒再度追到1分差距。但馬尼拉電氣霍奇中距離跳投得手拉開3分領先，終場前13.9秒國王奧帝高難度弧頂三分彈命中，國王追成78比78平手。隨後馬尼拉電氣最後一擊未能命中，雙方進入延長賽。

延長賽開打後，國王奧帝一次精彩單打完成3分打，馬尼拉電氣罰進1分，昆拓進攻籃板補進兩分追平，紐瑟姆快攻得手，但國王曼尼高也用犀利單打追平比分。

奧帝終場前9.1秒兩罰俱中拉開4分領先，但馬尼拉電氣先靠罰球追回1分，里奧斯又在首次延長終了前飆進追平三分彈，雙方91比91進入2度延長賽。

2度延長賽國王再度由奧帝兩罰率先取得領先，隨後曼尼高也用單打建功，馬尼拉電氣紐瑟姆拋射追回兩分，但國王又靠桑尼穩健兩罰拉開4分領先。

終場前1分9秒，林書緯遠飆三分彈得手，隨後李愷諺又成功抄截單刀上籃取分，國王終場前53.6秒拉開6分超前，馬尼拉電氣明顯氣力放盡，國王連續4罰穩住勝果，最終艱辛在兩度延長情況下，106比96艱辛贏球，取得東超4強資格。

▲新北國王林書緯攻下19分、7助攻，幫助球隊拿下東超4強資格。（圖／東超提供）