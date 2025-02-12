PLG中華隊徵召引爭議　陳建州：聯盟和籃協配合得很好

▲陳建州強調PLG職籃全力支持中華隊徵召。（圖／記者杜奕君攝）



記者杜奕君／台北報導

PLG職籃日前爆出針對此次中華男籃徵召，有球團無法配合一事，甚至相關球隊提出更改賽程未獲回應，引發外界討論熱議。對此，12日出席中華男籃賽事記者會的PLG職籃副會長陳建州表示，「聯盟的立場就是全力支持，但場館排定在協調上確實有難度，聯盟的立場就是盡全力協助，雖然難度很高，但我認為聯盟和籃協配合得很好。」

中華男籃此次出征2025亞洲盃資格賽第3階段16人名單今日正式底定，包括最後一刻遞補入隊的陳又瑋在內，PLG職籃共有盧峻翔、林正及周桂羽等4人入選。

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不過日前聯盟中爆發獵鷹本土長人謝宗融爆料受到徵詢，但最終將決定權留給球團，另外領航猿總教練卡米諾斯也因為兩名球員受到中華隊徵召，向聯盟提出更改賽程未獲回應表達不滿，但隨後獵鷹球團也出面解釋其中始末。

今日出席中華男籃賽事記者會的PLG聯盟副會長陳建州強調，「聯盟的立場絕對是全力支持中華隊，圖齊教練也和聯盟中如卡米諾斯、柯納等外籍教練都保持良好溝通。」

陳建州也說，「聯盟的立場，能協調的部分絕對會盡全力去做，雖然難度真的很高，但目前我們和籃協配合得很好。」

▲PLG職籃此次連同盧峻翔在內共有4人入選中華隊16人名單。（圖／PLG提供）