全球收入最高百大運動員　C羅蟬聯榜首、女性全落榜

▲世界足球巨星C羅蟬聯全球收入最高百大運動員榜首。（圖／路透）
文／中央社
體育新聞網站Sportico今天公布2024年全球收入最高百大運動員名單，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度蟬聯榜首，但女性運動員全數落榜。
路透社引述Sportico報導，羅納度（Cristiano Ronaldo）連續兩年榮登全球運動員收入排行榜首，收入為2.6億美元（約新台幣85.3億）。
[廣告]請繼續往下閱讀...
美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）以1.538億美元收入，名列第二，英國拳擊手福瑞（Tyson Fury）位居第三（1.47億美元）。
阿根廷傳奇足球明星梅西（Lionel Messi）排名第四（1.35億美元），NBA洛杉磯湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）則名列第五（1.332億美元）。
美國網球新星高夫（Coco Gauff）是2024年收入最高的女性運動員，收入為3040萬美元，但全球收入最高百大運動員最低門檻為3750萬美元，高夫還差逾700萬美元才能擠進百大。
▲NBA勇士「咖哩大神」在2024年運動員年收入排行榜高居第2位。（圖／路透）
讀者回應