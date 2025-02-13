運動雲

>

全球收入最高百大運動員　C羅蟬聯榜首、女性全落榜

▲C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／路透）

▲世界足球巨星C羅蟬聯全球收入最高百大運動員榜首。（圖／路透）

文／中央社

體育新聞網站Sportico今天公布2024年全球收入最高百大運動員名單，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度蟬聯榜首，但女性運動員全數落榜。

路透社引述Sportico報導，羅納度（Cristiano Ronaldo）連續兩年榮登全球運動員收入排行榜首，收入為2.6億美元（約新台幣85.3億）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）以1.538億美元收入，名列第二，英國拳擊手福瑞（Tyson Fury）位居第三（1.47億美元）。

阿根廷傳奇足球明星梅西（Lionel Messi）排名第四（1.35億美元），NBA洛杉磯湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）則名列第五（1.332億美元）。

美國網球新星高夫（Coco Gauff）是2024年收入最高的女性運動員，收入為3040萬美元，但全球收入最高百大運動員最低門檻為3750萬美元，高夫還差逾700萬美元才能擠進百大。

▲勇士柯瑞。（圖／路透）

▲NBA勇士「咖哩大神」在2024年運動員年收入排行榜高居第2位。（圖／路透）

關鍵字： C羅足球收入百大運動員柯瑞勇士咖哩大神NBA詹姆斯詹皇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

拓荒者大危機！　主戰長人艾頓驚傳腿傷將至少休4周

拓荒者大危機！　主戰長人艾頓驚傳腿傷將至少休4周

快訊／台籃揚威！領航猿、國王勇闖東超4強　拚冠軍獎金100萬美金

快訊／台籃揚威！領航猿、國王勇闖東超4強　拚冠軍獎金100萬美金

快訊／林書豪缺陣不怕！國王寫2OT逆轉奇蹟　勇闖東超聯賽4強

快訊／林書豪缺陣不怕！國王寫2OT逆轉奇蹟　勇闖東超聯賽4強

雲豹金牌狀元回鍋中華男籃　林信寬拚防守扮演「最強3D」

雲豹金牌狀元回鍋中華男籃　林信寬拚防守扮演「最強3D」

PLG中華隊徵召引爭議　陳建州：聯盟和籃協配合得很好

PLG中華隊徵召引爭議　陳建州：聯盟和籃協配合得很好

PLG「夜王」再度入選中華男籃　盧峻翔：表現要比上次更好

PLG「夜王」再度入選中華男籃　盧峻翔：表現要比上次更好

雷蒙恩高喊「台灣人的驕傲」　首度入選中華男籃老爸雷克斯給讚

雷蒙恩高喊「台灣人的驕傲」　首度入選中華男籃老爸雷克斯給讚

再度扛起「台灣隊長」重任　劉錚感謝喊話：感激且珍惜

再度扛起「台灣隊長」重任　劉錚感謝喊話：感激且珍惜

場均4.8分的陳又瑋遞補進中華男籃　主帥圖齊給出入選3大理由

場均4.8分的陳又瑋遞補進中華男籃　主帥圖齊給出入選3大理由

快訊／中華男籃林俊吉傷退陳又瑋入替　客場賽全員升級商務艙

快訊／中華男籃林俊吉傷退陳又瑋入替　客場賽全員升級商務艙

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

熱門新聞

「結束了」曾陶鎔宣布引退：很抱歉沒能打到光榮退役

超譯？韓媒批台灣媒體對朴世雄輕率提問 現場記者還原真相

交流賽故意保送陳子豪 樂天巨人教頭曝主要考量

曾豪駒讚中華隊投手勇於對決　台韓交流賽G2先發投手李東洺

啦啦隊IU來了！韓式應援登大巨蛋　台韓啦啦隊激情對決

大聯盟等級二、游雙殺連連　曾豪駒談宋晟睿守備瑕疵：安打成分高

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾陶鎔宣布引退告別球場：結束了

2韓媒扭曲台媒提問！現場記者還原真相

3故意保送陳子豪 樂天教頭曝考量

4曾豪駒投手勇於對決　G2先發投手李東洺

5啦啦隊IU來了！台韓應援激情對決

最新新聞

12度延長激戰　國王替補整場拿0分

2全球收入最高百大運動員　C羅成榜首

3拓荒者大危機！　艾頓腿傷休4周

4道奇公布東京開幕戰計畫！山本G1先發

5大谷翔平新動作試水溫！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366