運動雲

>

HBL男、女4強出爐　3月8日小巨蛋總決賽爭冠

▲HBL高中籃球聯賽男、女4強出爐。（圖／高中體總提供）

▲HBL高中籃球聯賽男、女4強出爐，松山高中搶搭男子組4強末班車。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽，8強戰12日正式落幕，男、女晉級4強名單正式出爐，其中男子組在松山高中搶搭4強末班車後，分別有光復高中、南山高中、南湖高中以及松山高中將踏上小巨蛋舞台。女子組方面，包括7戰全勝的永仁高中、淡水商工、衛冕軍北一女中以及陽明高中成為最終4強。

本屆8強賽中，女子組永仁高中來勢洶洶，最終以7戰全勝搶下第1位，將和排在第4位的陽明高中在小巨蛋4強戰交鋒，至於衛冕軍北一女雖然中斷「跨季19連勝」，但最終仍以5勝2敗拿下分組第3位晉級4強，將和排名第2位的淡商交鋒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子組部分，兩支常勝軍光復高中、南山高中，分別以6勝1敗以及5勝2敗挺進最終4強行列，至於最後兩張4強門票則由南湖高中、松山高中以及東泰高中爭取，最終3隊都拿下4勝3敗，但比較對戰成績後，南湖、松山搶下晉級門票，

接下來HBL本學年總決賽將在3月8日、9日正式於台北小巨蛋開打，本屆賽事將破天荒首度於冠軍賽採取「售票制」，至於季軍戰和4強賽事則仍是維持索票制度，高中體總將於本月15日、16日開放索票及售票。

另外，高中體總也宣布，此次票券仍採取實名制登記，無論索票或是售票場次，索票及購票時都必須啟用「持票入場者」的姓名及身分證字號，才能成功獲票。

▲HBL高中籃球聯賽男、女4強出爐。（圖／高中體總提供）

▲永仁高中在8強賽7戰全勝，成為本屆女子組爭冠大熱門。（圖／高中體總提供）

關鍵字： HBL高中籃球聯賽台籃小巨蛋門票索票

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

罕見！兩度延長賽激戰50分鐘　國王替補群卻創「整場0分」紀錄

罕見！兩度延長賽激戰50分鐘　國王替補群卻創「整場0分」紀錄

全球收入最高百大運動員　C羅蟬聯榜首、女性全落榜

全球收入最高百大運動員　C羅蟬聯榜首、女性全落榜

拓荒者大危機！　主戰長人艾頓驚傳腿傷將至少休4周

拓荒者大危機！　主戰長人艾頓驚傳腿傷將至少休4周

快訊／台籃揚威！領航猿、國王勇闖東超4強　拚冠軍獎金100萬美金

快訊／台籃揚威！領航猿、國王勇闖東超4強　拚冠軍獎金100萬美金

快訊／林書豪缺陣不怕！國王寫2OT逆轉奇蹟　勇闖東超聯賽4強

快訊／林書豪缺陣不怕！國王寫2OT逆轉奇蹟　勇闖東超聯賽4強

雲豹金牌狀元回鍋中華男籃　林信寬拚防守扮演「最強3D」

雲豹金牌狀元回鍋中華男籃　林信寬拚防守扮演「最強3D」

PLG中華隊徵召引爭議　陳建州：聯盟和籃協配合得很好

PLG中華隊徵召引爭議　陳建州：聯盟和籃協配合得很好

PLG「夜王」再度入選中華男籃　盧峻翔：表現要比上次更好

PLG「夜王」再度入選中華男籃　盧峻翔：表現要比上次更好

雷蒙恩高喊「台灣人的驕傲」　首度入選中華男籃老爸雷克斯給讚

雷蒙恩高喊「台灣人的驕傲」　首度入選中華男籃老爸雷克斯給讚

再度扛起「台灣隊長」重任　劉錚感謝喊話：感激且珍惜

再度扛起「台灣隊長」重任　劉錚感謝喊話：感激且珍惜

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

熱門新聞

「結束了」曾陶鎔宣布引退：很抱歉沒能打到光榮退役

超譯？韓媒批台灣媒體對朴世雄輕率提問 現場記者還原真相

唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」　洛城24歲中鋒成最大受益者

啦啦隊IU來了！韓式應援登大巨蛋　台韓啦啦隊激情對決

交流賽故意保送陳子豪 樂天巨人教頭曝主要考量

曾豪駒讚中華隊投手勇於對決　台韓交流賽G2先發投手李東洺

讀者回應

﻿

熱門新聞

1曾陶鎔引退感謝直接不提這一隊！

2韓媒扭曲台媒提問！現場記者還原真相

3唐西奇搭詹皇「湖人變快樂籃球」

4啦啦隊IU來了！台韓應援激情對決

5故意保送陳子豪 樂天教頭曝考量

最新新聞

1布萊格曼婉拒老虎6年1.71億合約　轉戰紅襪將移防二壘

2柯瑞關鍵罰球失手　獨行俠氣走勇士

3接棒未來！劉基鴻將現身台北燈節　陪球迷過情人節

4領航猿Pilots Crew　挺踩街遶境

5紅襪砸1.2億美元！3年合約簽下布萊格曼

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Sandy救火《不熙娣》被爆黑料　自嘲：收視率一定掉！

#生日砸派 ！整朋友，結果派砸到寶寶

國際賽限定！陳子豪應援曲「炸裂」大巨蛋

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

婁峻碩KTV開唱 不忘放閃焦凡凡＞＜
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366