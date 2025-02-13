HBL男、女4強出爐　3月8日小巨蛋總決賽爭冠

▲HBL高中籃球聯賽男、女4強出爐，松山高中搶搭男子組4強末班車。（圖／高中體總提供）

記者杜奕君／綜合報導

113學年度HBL高中籃球甲級聯賽，8強戰12日正式落幕，男、女晉級4強名單正式出爐，其中男子組在松山高中搶搭4強末班車後，分別有光復高中、南山高中、南湖高中以及松山高中將踏上小巨蛋舞台。女子組方面，包括7戰全勝的永仁高中、淡水商工、衛冕軍北一女中以及陽明高中成為最終4強。

本屆8強賽中，女子組永仁高中來勢洶洶，最終以7戰全勝搶下第1位，將和排在第4位的陽明高中在小巨蛋4強戰交鋒，至於衛冕軍北一女雖然中斷「跨季19連勝」，但最終仍以5勝2敗拿下分組第3位晉級4強，將和排名第2位的淡商交鋒。

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男子組部分，兩支常勝軍光復高中、南山高中，分別以6勝1敗以及5勝2敗挺進最終4強行列，至於最後兩張4強門票則由南湖高中、松山高中以及東泰高中爭取，最終3隊都拿下4勝3敗，但比較對戰成績後，南湖、松山搶下晉級門票，

接下來HBL本學年總決賽將在3月8日、9日正式於台北小巨蛋開打，本屆賽事將破天荒首度於冠軍賽採取「售票制」，至於季軍戰和4強賽事則仍是維持索票制度，高中體總將於本月15日、16日開放索票及售票。

另外，高中體總也宣布，此次票券仍採取實名制登記，無論索票或是售票場次，索票及購票時都必須啟用「持票入場者」的姓名及身分證字號，才能成功獲票。

▲永仁高中在8強賽7戰全勝，成為本屆女子組爭冠大熱門。（圖／高中體總提供）