罕見！兩度延長賽激戰50分鐘　國王替補群卻創「整場0分」紀錄

▲桑尼徹底燃燒出賽超過48分鐘，為國王拚下東超4強門票。（圖／東超提供）

記者杜奕君／台北報導

新北國王12日在EASL東超聯賽關鍵小組賽打出精彩一役，即便王牌大將林書豪因傷無法上場，但仍在兩度延長苦戰後，以106比96戰勝菲律賓PBA職籃勁旅馬尼拉電氣。不過此戰國王替補群卻寫下罕見紀錄，全場替補球員以「0分」掛蛋，全部分數都由先發5人所拿下，就連國王總教練萊恩都直言這狀況「不常見」！

東超採取正規每場40分鐘、每節10分鐘賽制，昨日國王與馬尼拉電氣一路糾纏，在正規40分鐘結束後，又連續兩度延長賽多打10分鐘，經歷50分鐘激戰才分出勝負。

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其中國王先發5人全數上場時間都超過40分鐘，其中全場砍下31分、12籃板的桑尼甚至出賽48分23秒，等於整場比賽僅僅休息了37秒，可說是徹底燃燒。

另外，飆進關鍵三分彈的主力後衛林書緯，此戰也出賽多達44分42秒，若非一度與對手相撞導致右眉濺血，恐怕上場時間也將與桑尼相差無幾。

值得一提的是，此戰國王全場拿下106分，全數由桑尼、林書緯、曼尼高、奧帝以及李愷諺拿下，5人得分全數上雙，但剩餘6位有出賽紀錄的國王替補球員，合計卻是一分未得。

對此國王主帥萊恩坦言，「這不是一個常見的狀況，但大家確實都打得很拚、很努力，沒有得分的球員也想辦法在其他地方作出貢獻。」

▲新北國王先發5人力扛全場，替補群卻是整場一分未得。（圖／東超提供）