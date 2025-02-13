領航猿連線大廟景福宮　Pilots Crew為踩街遶境揭序幕

▲領航猿啦啦隊Pilots Crew游游、祤鍹、依沛、安琁、可暄擔任桃園大廟遶境開場表演嘉賓。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／綜合報導

桃園大廟景福宮一年一度的「開漳聖王文化季祈安遶境活動」訂於2月15日登場，領航猿啦啦隊Pilots Crew（簡稱PC）游游、祤鍹、依沛、安琁、可暄等5位女孩將擔任開場表演嘉賓，於藝文廣場與現場觀眾互動，現場也將準備許多好禮，含球員親簽海報、啦啦隊立牌等，歡迎桃園鄉親一起來共襄盛舉年度盛事！

桃園大廟是歷史悠久的宗教據點，亦為在地居民重要的信仰中心，領航猿在2月份主場賽事的「大三猿」系列活動與大廟緊密合作，不僅進場就送專屬的平安米、平安符，就連霞海城隍廟分靈，並有「全台10大月老」之名的大廟月老神君也都請至球場，讓球迷於大年初五進場也能參拜，就連PC女孩牙牙、游游也爭相體驗，望能有猿做伙牽，替自己求一份好姻緣。

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桃園璞園領航猿於2月5日擊敗香港東方，確定挺進東超四強決賽，現階段亦為國內PLG聯盟戰績龍頭，並確定晉級季後賽，不論在國內國外戰績都非常火燙，以本土球員為主的陣容迎戰日、韓、菲等籃球列強毫不膽怯。

3月7日將赴澳門參加東超決賽，目標瞄準總冠軍，高達100萬美元（約3285萬台幣）的獎金也讓球員格外興奮！首輪先挑戰B.League勁旅琉球黃金國王，面對日本堅實的防守，考驗著當家球星MVP盧峻翔如何突破；而眾球員們在高強度國際舞台汲取經驗，一步步把臺灣籃球的實力躍上國際，積極備戰3月底正式啟動的BCL賽事。

3月29日、3月30日及4月1日，是為領航猿PLG例行賽最後的主場場次，歡迎在地橙客共同見證領航猿每一步的成長與榮耀，一起體驗領航猿經典大檔「TYP情人」主題，進場感受飛行基地的氣氛，目標為桃園這座城市拿下首座東超與PLG雙冠軍！





