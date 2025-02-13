塞爾維亞教練來台指導　中信特攻推台籃「星火計畫」

▲中信特攻推台籃「星火計畫」，希望幫助基層籃球成長。（圖／特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻於此賽季推出的「System Rising－星火計畫」，昨日（12日）在中國信託行政大樓籃球場展開第一梯次課程。來自臺北市的大直高中、育成高中、松山工農、金華國中，以及新北市的永和國中、竹林中學、正德國中、三重高工、中正國中、三多國中、安康高中、錦和高中（國中部）等學校，共計約30名教練及學生參與。

中信特攻推出「System Rising－星火計畫」，旨在提升臺灣籃球的實力與未來性，建立基層教練提升系統，幫助基層教練和球員成長。該計畫邀請塞爾維亞籍教練游維察（Jovica Ratković）擔任總教練。游維察教練持有國際籃球總會（FIBA）教練證照，並具備歐洲男子籃球俱樂部教練、U14.16歐洲女子籃球俱樂部教練及U16女子國家隊助教經驗。

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游維察教練負責教材編纂、教學進度規劃，並搭配助理教練劉韋辰，提供系統化訓練，提升基層教練的訓練觀念接軌國際，幫助基層教練在指導年輕球員時，建立對團隊、空間的理解，養成解讀比賽的思考及應變能力，在關鍵時刻做出最有效的因應。

「星火計畫」採分階段、長期深入教學，著重參與訓練計畫的教練實際操作，將所學知識轉化為實際運用的能力，並專注於團隊、系統、空間等觀念的提升，幫助臺灣籃球從基層開始改變。

「星火計畫」課程概要分為兩階段，第一階段：無球觀念，第二階段：快攻、全場防守觀念。昨日參與課程的大直高中教練許珍瑜，也是現場唯一一位女性教練，她分享了對於課程的收穫，「星火計畫是從基礎開始教起，這是我擔任教練時比較欠缺的一塊，今天收穫非常多，游維察教練分享許多觀念，以及怎麼幫球員打好基礎。」

安坑國小教練鍾忻宸在課堂上勤作筆記，並透露自己對特攻的外籍教練，尤其歐洲體系的教學非常感興趣：「一直都有關注中信特攻，剛好特攻籌辦了『星火計畫』，就蠻想知道特攻對於青年運動員的教學上，如何幫助他們做抉擇。」

鍾教練提及，「游維察教練在教學時，有針對一些細節，例如把複雜的情境拆解成簡單的狀況來說明；以及教練要有怎麼樣的觀念去教學，他也有將一些像積極攻擊、侵略性等抽象的概念，用實際行動去教學呈現出來，對我的幫助很大，收穫也很多。」

安康高中（國中部）學生也積極交流今日收穫，「平常在學校裡比較多人一起練，今天教練會強調一些細節，像是腳步、跑位觀念等。」

游維察教練在教學結束後，也分享，「教練和小球員都很專注參與課程，籃球在臺灣是很熱門的運動，運動人口很多，所以教練要怎麼跟小球員做溝通，基礎訓練是很重要的一環，大家給的回饋都不錯，也很期待下次的課程。」

▲塞爾維亞籍游維察，特別擔任此次特攻「星火計畫」總教練。（圖／特攻提供）