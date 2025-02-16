運動雲

>

馬刺溫班亞瑪聯手保羅「鑽漏洞」被判出局　技術挑戰賽騎士奪冠

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季「全明星周」技術挑戰賽，台灣時間16日率先登場，結果此次賽事最大焦點，全在聖安東尼奧馬刺「老少配」保羅（Chris Paul）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）利用規則漏洞，在比賽的投籃環節完全不出手，只是隨手將球拋出，藉以縮短時間。不過最後馬刺組合背判定「失格」出局，由克里夫蘭騎士的米歇爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）攜手奪冠。

▲NBA技術挑戰賽騎士奪冠，馬刺雙星「鑽漏洞」遭判出局。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA技術挑戰賽騎士奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次技術挑戰賽，黑衫軍馬刺雙人組「斑馬」溫班亞瑪、保羅攜手組隊參賽，由法國怪物溫班亞瑪率先出發，在順利闖過傳球環節後，溫班亞瑪在投籃項目卻出人意料，只是隨手將球拋向籃框，藉以縮短團隊完賽秒數。

隨後接力的搭檔保羅，同樣採取此方式完成投籃環節，最終馬刺雙人組僅用不到50秒的時間就順利完賽。

不過兩人這樣「鑽漏洞」的完賽方式，被明星賽主辦場地，金州勇士主場Chase Center觀賽球迷大噓特噓，隨後裁判決定取消兩人晉級決賽資格，保羅當下就向裁判抗議，希望能收回成命，但最終兩人鑽規則漏洞的方式，仍遭判定取消資格。

在技術挑戰賽中，兩名參賽球員必須從三分線外及罰球線各自出手3次，但馬刺雙人組只是隨意將球拋向空中，並未完整執行3次投籃動作，因此被裁判認定違反了比賽規則，判定出局。

最終騎士雙人組米歇爾、莫布里成功擊敗群雄，拿下此次NBA技術挑戰賽冠軍殊榮。

▲NBA技術挑戰賽騎士奪冠，馬刺雙星「鑽漏洞」遭判出局。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA技術挑戰賽馬刺雙星「鑽漏洞」遭判出局。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA全明星周技術挑戰賽騎士馬刺溫班亞瑪保羅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

羽球亞團賽敗給中國　中華隊仍晉級8強

羽球亞團賽敗給中國　中華隊仍晉級8強

塞爾維亞教練來台指導　中信特攻推台籃「星火計畫」

塞爾維亞教練來台指導　中信特攻推台籃「星火計畫」

最狂金塊藍箭俠　莫瑞轟生涯新高55分不忘力捧丹佛球迷

最狂金塊藍箭俠　莫瑞轟生涯新高55分不忘力捧丹佛球迷

罕見！勇士柯瑞關鍵罰球失手　厄文轟42分捍衛獨行俠主場勝

罕見！勇士柯瑞關鍵罰球失手　厄文轟42分捍衛獨行俠主場勝

領航猿連線大廟景福宮　Pilots Crew為踩街遶境揭序幕

領航猿連線大廟景福宮　Pilots Crew為踩街遶境揭序幕

HBL男、女4強出爐　3月8日小巨蛋總決賽爭冠

HBL男、女4強出爐　3月8日小巨蛋總決賽爭冠

罕見！兩度延長賽激戰50分鐘　國王替補群卻創「整場0分」紀錄

罕見！兩度延長賽激戰50分鐘　國王替補群卻創「整場0分」紀錄

全球收入最高百大運動員　C羅蟬聯榜首、女性全落榜

全球收入最高百大運動員　C羅蟬聯榜首、女性全落榜

拓荒者大危機！　主戰長人艾頓驚傳腿傷將至少休4周

拓荒者大危機！　主戰長人艾頓驚傳腿傷將至少休4周

快訊／台籃揚威！領航猿、國王勇闖東超4強　拚冠軍獎金100萬美金

快訊／台籃揚威！領航猿、國王勇闖東超4強　拚冠軍獎金100萬美金

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

熱門新聞

陳子豪狀況正燙卻再度與國際賽擦身而過　教練團有考量

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　陳宇宏驚喜入選

古林睿煬未入選28人名單！近況調整曝光　尊重最終結果

大谷翔平首次正式牛棚飆速151　教頭按讚：投球動作流暢

Kiwoom英雄一軍來台8戰中信兄弟包一半　罕見雙洋砲有看頭

塞爾提克FMVP爆分手WNBA女神！　布朗專心挑戰2連霸

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

228人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

3古林睿煬未入最終名單！狀況曝光

4大谷翔平首次正式練投飆速151

5雙洋砲Kiwoom英雄戰兄弟4場

最新新聞

1莊昕諺對富邦不好　3眼鏡有搭配

2馬刺鑽漏洞出局　技術挑戰賽騎士奪冠

3林子偉「功能性」　沈鈺傑：自在

4呂詠臻入選中華隊　沈鈺傑：認真

5看大谷頭投球道奇教頭「爺爺微笑」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366