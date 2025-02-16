馬刺溫班亞瑪聯手保羅「鑽漏洞」被判出局　技術挑戰賽騎士奪冠

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季「全明星周」技術挑戰賽，台灣時間16日率先登場，結果此次賽事最大焦點，全在聖安東尼奧馬刺「老少配」保羅（Chris Paul）、溫班亞瑪（Victor Wembanyama）利用規則漏洞，在比賽的投籃環節完全不出手，只是隨手將球拋出，藉以縮短時間。不過最後馬刺組合背判定「失格」出局，由克里夫蘭騎士的米歇爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）攜手奪冠。

▲NBA技術挑戰賽騎士奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

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此次技術挑戰賽，黑衫軍馬刺雙人組「斑馬」溫班亞瑪、保羅攜手組隊參賽，由法國怪物溫班亞瑪率先出發，在順利闖過傳球環節後，溫班亞瑪在投籃項目卻出人意料，只是隨手將球拋向籃框，藉以縮短團隊完賽秒數。

隨後接力的搭檔保羅，同樣採取此方式完成投籃環節，最終馬刺雙人組僅用不到50秒的時間就順利完賽。

不過兩人這樣「鑽漏洞」的完賽方式，被明星賽主辦場地，金州勇士主場Chase Center觀賽球迷大噓特噓，隨後裁判決定取消兩人晉級決賽資格，保羅當下就向裁判抗議，希望能收回成命，但最終兩人鑽規則漏洞的方式，仍遭判定取消資格。

在技術挑戰賽中，兩名參賽球員必須從三分線外及罰球線各自出手3次，但馬刺雙人組只是隨意將球拋向空中，並未完整執行3次投籃動作，因此被裁判認定違反了比賽規則，判定出局。

最終騎士雙人組米歇爾、莫布里成功擊敗群雄，拿下此次NBA技術挑戰賽冠軍殊榮。

▲NBA技術挑戰賽馬刺雙星「鑽漏洞」遭判出局。（圖／達志影像／美聯社）