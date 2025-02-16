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大爆冷！NBA三分球大賽里拉德3連霸失利　熱火希洛吊車尾晉級奪冠

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025年「全明星周」邁入第2天賽程，備受矚目的三分球大賽，公鹿明星後衛「小李飛刀」里拉德（Damian Lillard）來勢洶洶挑戰衛冕3連霸，不料卻在首輪預賽就大爆冷出局。最終以吊車尾晉級決賽的熱火「英雄哥」希洛（Tyler Herro）卻在決賽投出最佳24分，戲劇性贏下生涯首次三分球大賽冠軍殊榮。

▲熱火「英雄哥」希洛勇奪本屆三分球大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火「英雄哥」希洛勇奪本屆三分球大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

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本屆三分球大賽依舊匯集NBA當今多位優質射手，其中又以要挑戰冠軍3連霸的里拉德最受矚目，不料里拉德在首輪預賽就意外中箭落馬，首輪賽事中以地主勇士瘋狂射手希爾德（Buddy Hield）飆出最高31分，騎士王牌主控賈蘭德（Darius Garland）拿下24分次之，至於熱火希洛則以19分吊車尾驚險晉級。

進入決賽後，3名好手爭冠戲碼卻是差強人意，首輪飆出高分的希爾德，決賽輪僅投出23分，至於賈蘭德更慘，僅拿下19分，反倒是「英雄哥」希洛手感漸入佳境，最終拿下24分，驚險擊敗希爾德奪冠。

▲熱火「英雄哥」希洛勇奪本屆三分球大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火「英雄哥」希洛決賽投進24分奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA三分球大賽全明星周希洛英雄哥里拉德希爾德賈蘭德

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