快訊／少了盧峻翔一樣強　領航猿22分大勝轟爆獵鷹

▲領航猿瓊斯領軍打爆獵鷹。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

目前獨居聯盟龍頭的桃園璞園領航猿，16日作客交手台南台鋼獵鷹，領航猿即便少了兩名正在為中華男籃備戰的本土戰將盧峻翔、林正，但此戰團隊戰力依舊高出例行賽第2位的獵鷹一截，領航猿在瓊斯26分、10籃板、4助攻，搭配李家慷貢獻16分、3籃板、2助攻，最終領航猿就以103比81大勝。

此戰獵鷹只要贏球，就能繼領航猿之後，成為本季第2支確定晉級季後賽球隊。兩隊前次交手領航猿輸球，賽後領航猿總教練卡米諾斯公開針對獵鷹球團未配合中華隊徵召，且希望此戰調整賽程未獲回應提出不滿，也引發球迷熱議討論。

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▲領航猿丁恩迪跳出成為致勝奇兵。（圖／PLG提供）

但領航猿此戰即便少了頭號大將「夜王」盧峻翔，開賽仍有奇兵丁恩迪跳出，在他上演爆扣美技帶動下，領航猿打出22比8開局。首節打完便取得24比14的雙位數領先。

但次節獵鷹靠著翟蒙領軍追分，將落後縮小來到個位數，上半場終了前39.8秒獵鷹更是逼近來到39比44。但領航猿上半場靠著瓊斯、白曜誠以及葛拉漢攜手出擊，半場打完仍以49比42領先地主獵鷹。

下半場領航猿持續回到雙位數領先，但种義仁、蓋比連續強勢切入得手，又讓獵鷹回到10分差距，3節打完領航猿仍以雙位數壓制對手。

末節雙方持續肉搏戰，終場前9分25秒獵鷹謝宗融拐子擊中領航猿丁恩迪頸部，讓領航猿趁勢又拉開差距來到19分之多。

隨後獵鷹兵敗如山倒，終場前4分42秒瓊斯快攻推進，妙傳關達祐上籃得手，領航猿取得93比72領先優勢，勝負也早早底定，領航猿即便少了頭號本土王牌盧峻翔，依舊以103比81大勝，讓獵鷹晉級季後賽還得再等等。

▲領航猿李家慷砍下本土最高16分。（圖／PLG提供）

此戰領航猿展現強大團隊戰力，全場共5人得分達雙位數，瓊斯砍下全場最高26分外帶10籃板外帶4助攻，伯朗16分、13籃板，李家慷16分、3籃板、2助攻，白曜誠則是12分、7籃板、7助攻，丁恩迪則有9分、8籃板。

主場慘敗的獵鷹方面，翟蒙拿下25分、13籃板，飛雷神19分、蓋比11分、8籃板。

▲獵鷹外籍生蓋比此戰再度貢獻充沛攻守能量。（圖／PLG提供）