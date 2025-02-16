鬆口了！　NBA史上最強灌籃王麥克朗喊話要拚冠軍4連霸

記者杜奕君／綜合報導

NBA全明星周第2天壓軸好戲「灌籃大賽」，挑戰史無前例衛冕3連霸大業的奧蘭多魔術後衛麥克朗（Mac McClung），不負眾望在首灌就飛越汽車完成驚天一扣，最終更以4灌都成功拿下滿分的完美表現，成為史上首位完成衛冕冠軍3連霸的扣籃王。原先傳出這是最後一次參賽的麥克朗，在賽後受訪時也鬆口表示，「只要大家還想看我扣籃，我明年也許會回來挑戰4連霸！」

此次再度挑戰衛冕灌籃大賽王座的麥克朗，本季多數時間仍持續在奧蘭多魔術所屬發展聯盟效力，本賽季僅在NBA正式例行賽出賽1場，5分鐘的上場時間留下1籃板、2助攻數據。

不過來到灌籃大賽，麥克朗能力可說徹底解放，此次參賽他也有備而來，除了展現頭部超過籃框的驚人彈跳能力，麥克朗此次「創意度」同樣拉滿，飛越汽車、雙手雙灌，空中球撞籃框再完成扣籃，各式各樣的花招，也讓他連續4灌都收穫50分滿分，成功完成史無前例冠軍3連霸。

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連續3年捧起灌籃大賽冠軍金盃，麥克朗受訪時被問到是否願意明年再度挑戰衛冕4連霸，他鬆口表示，「如果大家還想要我回來，我會挑戰明年再度衛冕！」

▲魔術麥克朗超猛扣籃美技，完成史無前例灌籃大賽冠軍3連霸。（圖／達志影像／美聯社）