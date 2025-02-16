運動雲

>

鬆口了！　NBA史上最強灌籃王麥克朗喊話要拚冠軍4連霸

記者杜奕君／綜合報導

NBA全明星周第2天壓軸好戲「灌籃大賽」，挑戰史無前例衛冕3連霸大業的奧蘭多魔術後衛麥克朗（Mac McClung），不負眾望在首灌就飛越汽車完成驚天一扣，最終更以4灌都成功拿下滿分的完美表現，成為史上首位完成衛冕冠軍3連霸的扣籃王。原先傳出這是最後一次參賽的麥克朗，在賽後受訪時也鬆口表示，「只要大家還想看我扣籃，我明年也許會回來挑戰4連霸！」

此次再度挑戰衛冕灌籃大賽王座的麥克朗，本季多數時間仍持續在奧蘭多魔術所屬發展聯盟效力，本賽季僅在NBA正式例行賽出賽1場，5分鐘的上場時間留下1籃板、2助攻數據。

不過來到灌籃大賽，麥克朗能力可說徹底解放，此次參賽他也有備而來，除了展現頭部超過籃框的驚人彈跳能力，麥克朗此次「創意度」同樣拉滿，飛越汽車、雙手雙灌，空中球撞籃框再完成扣籃，各式各樣的花招，也讓他連續4灌都收穫50分滿分，成功完成史無前例冠軍3連霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連續3年捧起灌籃大賽冠軍金盃，麥克朗受訪時被問到是否願意明年再度挑戰衛冕4連霸，他鬆口表示，「如果大家還想要我回來，我會挑戰明年再度衛冕！」

▲魔術麥克朗超猛扣籃美技，完成史無前例灌籃大賽冠軍3連霸。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術麥克朗超猛扣籃美技，完成史無前例灌籃大賽冠軍3連霸。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 麥克朗灌籃大賽NBAMac McClung

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／飛過汽車＋4灌滿分！　麥克朗NBA灌籃大賽史無前例3連霸

快訊／飛過汽車＋4灌滿分！　麥克朗NBA灌籃大賽史無前例3連霸

大爆冷！NBA三分球大賽里拉德3連霸失利　熱火希洛吊車尾晉級奪冠

大爆冷！NBA三分球大賽里拉德3連霸失利　熱火希洛吊車尾晉級奪冠

馬刺溫班亞瑪聯手保羅「鑽漏洞」被判出局　技術挑戰賽騎士奪冠

馬刺溫班亞瑪聯手保羅「鑽漏洞」被判出局　技術挑戰賽騎士奪冠

羽球亞團賽敗給中國　中華隊仍晉級8強

羽球亞團賽敗給中國　中華隊仍晉級8強

塞爾維亞教練來台指導　中信特攻推台籃「星火計畫」

塞爾維亞教練來台指導　中信特攻推台籃「星火計畫」

最狂金塊藍箭俠　莫瑞轟生涯新高55分不忘力捧丹佛球迷

最狂金塊藍箭俠　莫瑞轟生涯新高55分不忘力捧丹佛球迷

罕見！勇士柯瑞關鍵罰球失手　厄文轟42分捍衛獨行俠主場勝

罕見！勇士柯瑞關鍵罰球失手　厄文轟42分捍衛獨行俠主場勝

領航猿連線大廟景福宮　Pilots Crew為踩街遶境揭序幕

領航猿連線大廟景福宮　Pilots Crew為踩街遶境揭序幕

HBL男、女4強出爐　3月8日小巨蛋總決賽爭冠

HBL男、女4強出爐　3月8日小巨蛋總決賽爭冠

罕見！兩度延長賽激戰50分鐘　國王替補群卻創「整場0分」紀錄

罕見！兩度延長賽激戰50分鐘　國王替補群卻創「整場0分」紀錄

台灣燈會單日突破140萬人次　網：車潮僅次職棒冠軍賽

熱門新聞

陳子豪狀況正燙卻再度與國際賽擦身而過　教練團有考量

中華隊28人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨　陳宇宏驚喜入選

古林睿煬未入選28人名單！近況調整曝光　尊重最終結果

大谷翔平首次正式牛棚飆速151　教頭按讚：投球動作流暢

Kiwoom英雄一軍來台8戰中信兄弟包一半　罕見雙洋砲有看頭

「爸爸，陪我玩吧！」　大谷翔平曬愛犬「Decopin」溫馨時光　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪國手夢碎　割愛原因曝光

228人名單公佈！陳子豪、劉基鴻遭割捨

3古林睿煬未入最終名單！狀況曝光

4大谷翔平首次正式練投飆速151

5雙洋砲Kiwoom英雄戰兄弟4場

最新新聞

1古林睿煬首次牛棚速球有潛力

2NBA最強灌籃王　麥克朗喊話拚4連霸

3李勛傑敲安　樂天前5局3比0羅德

4(G)I-DLE宋雨琦出席NBA全明星賽

5陳傑憲未入榜仍是焦點　排名台灣雙投在列

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

緊鄰台中新光三越氣爆　大遠百生意變差...停車場超空

驚悚瞬間！小貨車轉彎遇中巴失控　2輪離地衝來翻車4人受傷

Rain高雄為大S默哀「想在遠方祈禱」　不捨前輩具俊曄：請為他加油！

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

晏柔中二胎揭曉性別　一得知結果腿軟了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366