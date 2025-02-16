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「偷吃步」竟在明星賽被取消資格　溫班亞瑪坦言怪招是他想的

▲NBA技術挑戰賽騎士奪冠，馬刺雙星「鑽漏洞」遭判出局。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺雙星罕見在全明星周的技術挑戰賽遭判取消資格出局。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2025年全明星周第2天賽程，在技術挑戰賽意外出現插曲，馬刺雙星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、保羅（Chris Paul）僅用47.9秒，但卻因為在投籃環節將所有球隨意拋出，並未正確完成投籃動作，因此被裁判宣布因為鑽規則漏洞，兩人遭取消資格。但賽後溫班亞瑪透露，「辦法是自己想出來的，也並不後悔，因為這是一個好點子。」

NBA技術挑戰賽近年來改為兩人一組參賽，兩位選手必須先完成技術傳球，隨後在3個投籃點出手投籃，每個點有3次出手機會，如果沒投進就必須3球都投完才能進行到下一點。

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但由於技術挑戰賽比賽項目為「完賽時間」，因此這個投籃項目也意外成為規則漏洞，溫班亞瑪在上場後，在投籃點只是快速將球隨意拋出，並未專注於把球投進，而搭檔出擊的保羅也是如此方式，也讓兩人僅用47.9秒就順利完賽。但卻遭裁判以不符合比賽規定，遭取消資格。

當外界多半認為，這樣的方式很可能是老經驗的保羅所想出時，溫班亞瑪賽後則透露，「這是我想的辦法，我並不後悔，因為我認為這是一個好的點子，我們確實用了最短的時間，數字說明一切。」

最終奪冠的騎士雙人組，則透露原本也考慮要用這個辦法來縮短參賽時間，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）就說到，「如果馬刺組沒有被判取消資格，搞不好我們也會贏而這樣做。」

至於莫布里（Evan Mobley）也說，「我和溫班亞瑪有同樣的想法，但看到他們被判定失格，我還是認為要照正常程序來做。」

關鍵字： NBA技術挑戰賽全明星周溫班亞瑪保羅馬刺

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