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2025台北搖滾路跑　熱血燃燒你的搖滾魂

▲2025台北搖滾路跑，6月熱血燃燒你的搖滾魂。（圖／破圈運動行銷提供）

▲2025台北搖滾路跑，6月熱血燃燒你的搖滾魂。（圖／破圈運動行銷提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

2025 Rock 'n' Roll Running Series – 台北搖滾路跑將於6月7日（六）在台北大佳河濱公園盛大舉行！這不僅是一場路跑，更是一場震撼的音樂嘉年華，無論你是熱愛跑步的運動迷，還是沉醉於搖滾音樂的樂迷，都能在這裡找到最燃的節奏！

風靡全球25年的Rock 'n' Roll 搖滾路跑是全球知名的路跑盛事，已在12個國家47個城市舉行，每年吸引超過50萬人參與。今年，這場結合熱血運動、現場音樂表演與熱鬧市集的國際級賽事即將席捲全臺！一起來見證搖滾樂與路跑運動的完美交會，千萬別錯過這場前所未有的狂歡派對！

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活動當日率先開場的是充滿歡笑與活力的KiDS ROCK親子路跑，為家長與孩子提供一次難忘的家庭冒險機會，讓每一位家庭成員都能在音樂與運動的節奏中，帶著愛與笑聲一起奔跑！此外，現場更特別準備了精彩的表演和趣味活動。

最受歡迎的阿奇幼幼園－阿奇老師，將和YOYO家族的星星哥哥和蔓越莓姐姐一起搖滾登場；另外，米特動物樂園與魔術魂表演藝術團，也將帶來精采的動物互動秀與神奇的魔術秀，讓孩子們在歡樂的氣氛中享受一場視覺和聽覺的盛宴。

接著就進入Rock 'n' Roll Running Series的重頭戲，結合音樂、運動與市集的全方位狂歡派對！路跑活動共分為21K、10K、3.5K三種里程組別，當你踏上賽道，音樂將一路陪伴。沿途熱血沸騰的巴西鼓聲、激情四射的競技啦啦隊、磅礡優雅的銅管樂，以及台味十足的台式搖滾樂團，都將成為你雙腳前進的最佳動力。從起點到終點，每一步都充滿節奏，每一公里都是音樂派對，確保你的跑步旅程既熱血又有趣！

Run Hard, Rock Harder! 跑的用力，演出卡司更要超震撼！現場將邀請搖滾靈魂女聲「吱吱」郭芝吟，用她獨特的嗓音點燃舞台熱情；全能新生代歌手Sabrina 胡恂舞，甜美嗓音與爆發力兼具，為你帶來無限驚喜；音樂才子呂允，用創作旋律陪伴每一步奔跑；溫暖系女聲魏嘉瑩，讓動人歌聲成為你的最佳背景音樂。

人氣偶像團體Ozone，用超強舞台魅力讓現場氣氛沸騰；搖滾經典董事長樂團，結合本土文化與硬派音樂，帶來獨特的震撼；音樂職人LCY 呂植宇，用真摯情感唱出最震撼人心的旋律；金曲樂團代表麋先生 MIXER，融合搖滾與流行元素，打造屬於當代的搖滾新聲；熱血不滅的「八三夭」，每一首歌曲都是青春與熱情的象徵，絕對讓你熱血沸騰！

▲2025台北搖滾路跑，6月熱血燃燒你的搖滾魂。（圖／破圈運動行銷提供）
 

關鍵字： 搖滾路跑路跑Rock ’n’ Roll Running Series

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