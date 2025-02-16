讓HBL菁英向世界看齊　NIKE拚無止盡籃球計畫黃瀚陞找到穩定投射

▲「NIKE拚無止盡籃球計畫」啟動，希望讓HBL高中籃球菁英與世界接軌。（圖／記者杜奕君攝，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

自1997年開始成為HBL高中籃球聯賽合作夥伴，知名運動品牌NIKE延續「一生只有一次HBL」精神，啟動嶄新「NIKE拚無止盡籃球計畫」，並挑出包括8位新世代高中潛力好手，由富邦勇士總教練兼領隊許晉哲領軍，結合與NBA現行同等級的「Shoot 360 Taipei」訓練模式，加上運動科學、營養管理和公關表達等各領域專業師資，希望培育更多台籃年輕新血。

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113學年度HBL男、女8強賽落幕，進軍小巨蛋最終4強名單出爐後，「NIKE拚無止盡籃球計畫」在近日邀請南山高中黃瀚陞、光復高中莊立安、松山高中劉廷寬、能仁家商陳建勳、東山高中田亞脩。

女子組則有金甌女中林宇涵、北一女中彭郁榛、普門中學陳詩晴、陽明高中吳宣伶、永仁高中邱芷媗及南山高中林念臻等好手，參與一連串全方位培訓，希望建立球員場內外更穩定實力。

其中，15日年輕小將們就特別前進「台北內湖Shoot 360 Taipei」，藉由與NBA當前高達9成球隊採用「高科技沉浸式籃球訓練」，並利用精準即時數據分析，讓球員了解自身包括投籃、運球、傳球等環節，需要加強與進步之處。

上賽季幫助南山奪冠，個人也榮獲新人王、決賽MVP雙料大獎的黃瀚陞就表示，「這個科技幫助真的很大，尤其是球的弧度這點，當球出手角度太低，命中率就會明顯下降，尤其是這次8強賽特別明顯，當我體能下降時，球出手角度變低，命中率也隨之下滑。」

在訓練過程中，亞洲獨有的「技術訓練模擬器」及「投籃訓練模擬器」，也能透過各項競賽模式，讓球員在枯燥的基本動作訓練中，透過互動遊戲模擬對戰，在維持高強度訓練下，仍能獲得一定的訓練成就感與樂趣，透過運科先進技術輔助，達到更完善的訓練成果。