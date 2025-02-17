咖哩大神超猛神射秀　柯瑞奪2025全明星賽MVP

記者杜奕君／綜合報導

NBA在2025年全明星賽採取全新賽制，改由4支隊伍兩兩對決進行單淘賽制，最終擁有地主球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）的「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）OG隊連過兩關拿下最終冠軍，柯瑞在決賽大秀三分美技，包含一次過中線的超遠Logo Shot，最終獲選今年明星賽MVP。

▲「咖哩大神」柯瑞勇奪2025年NBA全明星賽MVP。（圖／達志影像／美聯社）

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此次賽事將入選的24位聯盟明星球員分為3隊，共有「俠客」歐尼爾的OG老將隊、巴克利（Charles Barkley）的國際球星隊、史密斯（Kenny Smith）的年輕新星隊，以及由新秀挑戰賽出線，WNBA傳奇女將帕克（Candace Parker）領軍的新秀隊。

俠客隊陣中8位球星包括湖人詹姆斯（Lebron James）、勇士柯瑞、太陽杜蘭特（Kevin Durant）、公鹿里拉德（Damian Lillard）、快艇哈登（James Harden）、塞爾提克坦圖（Jayson Tatum）以及布朗（Jaylen Brown），最後則是頂替戴維斯（Anthony Davis）的厄文（Kyrie Irving）。

雖然詹皇在明星賽開打前，緊急宣布腳踝不適將缺席此次賽事，但俠客隊依舊過關斬將，首輪交手帕克的「Team C」隊，雖然一票新秀一度緊咬比分不放，但最終在里拉德弧頂三分冷箭終結比賽，讓俠客隊42比35收下勝利。

最終冠軍決賽則由俠客隊交手巴克利的國際球星隊，開賽俠客隊攻勢兇猛，一波11比1攻勢讓對手難以招架，隨後咖哩大神更是招牌三分彈美技連發，超遠三分冷箭讓球迷驚呼聲不斷，加上坦圖單場爆砍15分，最終俠客隊登頂奪冠。

兩戰合計攻下20分、6籃板、2助攻的柯瑞，在主場獲選為本屆明星賽MVP，這也是柯瑞生涯第2度拿下全明星賽MVP殊榮。

在柯瑞捧起MVP獎盃當下，先前傳出不願被交易回到勇士「團聚」的杜蘭特（Kevin Durant），跟著全場球迷慶賀高喊MVP，顯然和老戰友柯瑞的交情依舊不錯。

▲柯瑞此次在主場舉辦的明星賽可說大出風頭。（圖／達志影像／美聯社）