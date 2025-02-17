快訊／咖哩大神柯瑞秀神射　率俠客隊NBA明星賽奪冠

▲NBA全明星賽，地主「咖哩大神」柯瑞領軍奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025年NBA全明星周壓軸賽事「全明星賽」，台灣時間17日在金州勇士主場大通中心（Chase Center）壓軸登場，此次明星賽改為4支隊伍以兩兩競爭的單淘汰全新賽制登場。地主球星柯瑞（Stephen Curry）在決賽連連上演三分神射，搭配坦圖（Jayson Tatum）砍分，率領俠客隊在全明星賽展新賽制奪冠。

此次賽事將入選的24位聯盟明星球員分為3隊，共有「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）的OG老將隊、巴克利（Charles Barkley）的國際球星隊、史密斯（Kenny Smith）的年輕新星隊，以及由新秀挑戰賽出線，WNBA傳奇女將帕克（Candace Parker）領軍的新秀隊。

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▲首次入選全明星賽正賽的溫班亞瑪表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

首輪由史密斯隊交手巴克利隊，歐尼爾隊則碰頭帕克隊，賽制以單場先拿下40分的隊伍拿下勝利，晉級最終冠軍戰。不過明星賽開打前90分鐘，湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）宣布因腳踝痠痛缺陣。

首戰登場的史密斯隊，也有灰狼「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）因腹股溝傷勢無法上陣。但首戰由史密斯隊交手巴克利隊仍打出精彩表現，巴克利隊的國際球星卯足全力，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）頻頻強攻籃下。

吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單場狂轟12分，加上終結比賽切入兩分，以41比32搶下勝利與冠軍戰門票。

第2戰則由歐尼爾的OG球星對上帕克的新秀隊，俠客隊陣中8位好手合計共入選明星賽多達86次，雖然詹皇因傷無法上陣，但由地主球星「咖哩大神」柯瑞、公鹿里拉德（Damian Lillard）、快艇哈登（James Harden）攜手出擊。

▲NBA全明星賽，里拉德展現招牌神射功力。（圖／達志影像／美聯社）

暫停過後新秀隊迎頭趕上，雙方進入拉鋸互換領先，但巴克利隊靠著塞爾提克布朗（Jaylen Brown）快攻切入再度以28比26領先。隨後布朗持續發威，接連收到柯瑞、厄文（Kyrie Irving）妙傳爆扣得手，里拉德又飆進三分彈拿下第37分「聽牌」，隨後里拉德弧頂三分冷箭終結比賽，讓俠客隊42比35收下勝利。

▲綠衫軍王牌在明星賽決賽展現砍分威力。（圖／達志影像／美聯社）

最終本屆明星賽冠軍決賽由巴克利的國際球星隊交手歐尼爾的傳奇球星隊，開賽柯瑞就用高難度騎馬射箭的三分彈幫助球隊首開紀錄，隨後坦圖切入爆扣又是連續三分球得手，取得11比0大幅領先。

開賽10投0中的巴克利隊，在溫班亞瑪上場後漸有起色，但俠客隊坦圖手感火燙，加上柯瑞過中線就遠飆超大號三分彈，厄文也上演「自拋自灌」爆扣美技，讓俠客隊以33比19大幅領先。

最後柯瑞連續兩記三分彈，讓俠客隊取得39比21絕對領先，坦圖最後空中接力得手，讓俠客隊以41比25奪下本屆明星賽決賽勝利。

▲雷霆一哥SGA幫助國際明星隊挺進明星賽決賽。（圖／達志影像／美聯社）