「最強浪人」光榮重返NBA　華克2年300萬美金加盟七六人

▲「浪人扣將」華克將重返NBA加盟七六人。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA的2024-25賽季在經過「全明星周」盛宴後，將迎接下半球季到來，上半季整體表現低迷的費城七六人，也火速展開補強行動。據美國媒體報導，七六人將簽下本季前往歐洲打球的華克（Lonnie Walker IV），他將以2年300萬美金，折合台幣約9822萬元價碼，重返NBA舞台並為七六人效力。

去年休賽季意外乏人問津，因而遠赴立陶宛考納斯綠林籃球俱樂部效力的華克，根據多家美國媒體報導，由於獲得重返NBA機會，將啟動合約中的跳脫條款，並以2年300萬美金價碼加盟七六人。

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據報導指出，七六人由於老牌射手戈登（Eric Gordon）手腕受傷面臨無限期缺陣，因此迫切需要替補得分火力，才選擇緊急簽下華克。

現年26歲的華克在2018年以首輪第18順位被聖安東尼奧馬刺所挑中，生涯先後效力馬刺、洛杉磯湖人以及布魯克林籃網，有3個賽季場均得分突破雙位數，NBA生涯平均可繳出9.8分、2.3籃板、1.5助攻。

本季華克前進歐洲籃球聯賽效力，平均則可以繳出13.6分、3.2籃板，先前就多次傳出他可能重返NBA賽場，包括明尼蘇達灰狼、邁阿密熱火以及丹佛金塊等隊，都對他有高度興趣，最終則由七六人出手簽下。

▲華克過去在NBA效力時期，就以不錯的得分火力著稱。（圖／CFP）