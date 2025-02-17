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恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

▲NBA獨行俠助理教練阿姆斯壯，因為持槍攻擊女性遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA獨行俠助理教練阿姆斯壯，因為持槍攻擊女性遭逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2025年全明星賽剛剛落幕，不過達拉斯獨行俠球團卻不平靜，陣中現年56歲的助理教練阿姆斯壯（Darrell Armstrong）傳出涉嫌持致命武器，襲擊一名女性，且當下甚至威脅要開槍，因此遭到警方逮捕，雖然入獄後繳納3.5萬美金（折合台幣115萬元）獲得保釋，但獨行俠球團仍發出聲明，表示已經針對一名員工處以行政停職。

根據《美聯社》報導，達拉斯警方在當地時間周六凌晨，逮捕一名男子，其後卻認為獨行俠隊助理教練阿姆斯壯，他傳出與一名彼此認識的女性發生爭執，阿姆斯壯用槍枝攻擊對方，並且威脅將會開槍，因此遭逮捕入獄。阿姆斯壯傳出罪名為持致命武器加重襲擊，隨後阿姆斯壯繳納3.5萬美金獲得保釋。

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獨行俠球團並未證實阿姆斯壯涉案狀況，但強調已經對於一名員工處以行政停職，且在案件審理期間，將不再發表任何評論。

阿姆斯壯生涯在NBA闖蕩16個職業賽季，曾在1998-99賽季一舉拿下年度最佳第六人、年度進步獎雙料大獎，NBA生涯平均能繳出9.2分、2.7籃板、4助攻、1.4抄截，自2008-09賽季開始加入獨行俠教練團至今。

關鍵字： NBA獨行俠助教阿姆斯壯逮捕助理教練Darrell Armstrong

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