超狂！2.5萬人報名雙北世壯運　破台灣史上國際綜合運動會紀錄

▲2025雙北世壯運吸引2.5萬國內外熱血好手報名。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜奕君／綜合報導

「2025雙北世界壯年運動會（World Masters Games 2025 Taipei & New Taipei City）」即將於5月17日至30日舉行。本次賽會共吸引2.5萬國內外熱血好手報名，參賽總人次高達4萬8164人次，超越2009年高雄世運和2017年世大運，突破台灣歷年國際綜合性運動賽會紀錄。



世界壯年運動會由國際壯年運動總會（IMGA）主導，自1985年舉辦第1屆以來，每4年舉辦1次。賽會以「終身運動」及「全民運動」為理念，提供壯年運動愛好者參加國際賽會的機會。報名的選手無需經過選拔，只要年滿30歲以上即可以個人名義參賽。



在台灣歷年舉辦國際賽會方面，2009年高雄世運共3765名選手及隊職員參加、2017年世大運共1萬1397名選手及隊職員參加。截至昨（17）日報名結束的統計，2025雙北世壯運共吸引2萬5746選手及隊職員報名，每人最多報名3種運動種類，參賽總人次高達4萬8164人次，突破台灣歷年國際綜合性運動賽會紀錄。



根據統計，歷屆世界壯年運動會參賽人數，分別為2009年雪梨2萬8676人、2017年奧克蘭2萬8578人、2002年墨爾本2萬4886人、1994年布里斯本2萬3659人。2025年雙北世壯運共吸引2萬5746人報名，排名第三僅次於紐澳。



國際壯年運動總會於去（113）年11月來台訪視時，除肯定2025雙北世壯運的籌備進度外，相較於舉辦過三屆世壯運的澳洲及壯年運動風氣盛行的紐西蘭，對於亞洲第一次舉辦世界級壯年運動會的參賽人數感到高度滿意。