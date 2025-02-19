運動雲

>

TPBL接軌AI驅動體育內容技術　與WSC Sports簽署三年合作夥伴關係

▲TPBL接軌AI驅動體育內容技術，與WSC Sports簽署三年合作。（圖／TPBL提供）

▲TPBL接軌AI驅動體育內容技術，與WSC Sports簽署三年合作。（圖／TPBL提供）

記者杜奕君／綜合報導

台灣職業籃球大聯盟（TPBL），作為國內最大的籃球聯盟，自成立以來，便旨在運用最先進的國際體育市場技術，推動台灣籃球的全方位成長與發展。本賽季起（2024-25），聯盟將與WSC Sports攜手合作，致力於將每一刻激動人心的比賽瞬間傳遞給所有的籃球球迷。

WSC Sports是一間以AI驅動體育內容技術的科技公司，服務 NBA、ESPN、YouTubeTV、西甲聯賽和其他 550 家體育組織。通過 AI 客製的體育內容體驗與品牌球迷建立連結。 WSC Sports 的平台自動化了內容的創建、管理和分發，使體育版權所有者能夠擴大影響力、增加球迷觸及，同時也在各個平台上創造更多收入機會。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

聯盟將採用WSC Sports的AI技術平台，簡化創作內容過程，並將這些內容推送給包括Facebook、Instagram、TikTok及YouTube等平台上數萬名社群媒體粉絲。現階段賽事比賽將透過WSC Sports平台進行分析。

利用人工智慧自動生成比賽實況影片，包含現場比賽、賽前賽後訪問、球員進場等精彩內容。此次合作將成為TPBL長期數位策略的重要因子，該策略計劃使內容和比賽精華能夠更加方便地觸及到更多、更廣的粉絲群眾。

此次合作，平台的應用對聯盟運營層面產生三個方面的直接影響：

資源節省：運用WSC Sports平台及其AI功能，將幫助TPBL節省內容製作時的人力與時間成本。

統一平台整合：製作功能將使TPBL能夠在單一系統上，同時為所有社群媒體帳號生成內容，並根據每個平台的技術要求進行調整。

與創作者合作：獨家合作計劃將使內容創作者能夠使用TPBL的比賽畫面，並將其發布至自己的創作平台。這對於聯盟與創作者來說是一個雙贏合作，能夠幫助最大化聯盟的觀眾觸及。

聯盟資深策略總監林金源表示，「WSC Sports是世界一流的解決方案，我們已經透過這個系統達到更有效益的資源應用，同也也看到令人印象深刻的數據成果。」

WSC商業發展總監Aviv Arnon也興奮表示，「台灣的籃球迷非常熱愛這項運動，我們很高興能夠成為推動聯盟成長策略的一部分。TPBL是我們在台灣的首個客戶，我非常興奮能夠繼續建設我們所開始的合作，並探索更多有趣的方式來為粉絲們呈現更精彩的內容。」 

▲TPBL接軌AI驅動體育內容技術，與WSC Sports簽署三年合作。（圖／TPBL提供）

關鍵字： TPBL台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

超狂！2.5萬人報名雙北世壯運　破台灣史上國際綜合運動會紀錄

超狂！2.5萬人報名雙北世壯運　破台灣史上國際綜合運動會紀錄

台灣足球「女力發威」　楊振艷爭取晉升國際裁判機會

台灣足球「女力發威」　楊振艷爭取晉升國際裁判機會

「最強浪人」光榮重返NBA　華克2年300萬美金加盟七六人

「最強浪人」光榮重返NBA　華克2年300萬美金加盟七六人

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

恐怖！NBA獨行俠助教持槍攻擊女性　遭逮捕即刻行政停職

太拖戲！NBA明星賽新制惹負評　美媒批凱文哈特鏡頭比柯瑞多

太拖戲！NBA明星賽新制惹負評　美媒批凱文哈特鏡頭比柯瑞多

2025台北搖滾路跑　熱血燃燒你的搖滾魂

2025台北搖滾路跑　熱血燃燒你的搖滾魂

咖哩大神超猛神射秀　柯瑞奪2025全明星賽MVP

咖哩大神超猛神射秀　柯瑞奪2025全明星賽MVP

快訊／咖哩大神柯瑞秀神射　率俠客隊NBA明星賽奪冠

快訊／咖哩大神柯瑞秀神射　率俠客隊NBA明星賽奪冠

讓HBL菁英向世界看齊　NIKE拚無止盡籃球計畫黃瀚陞找到穩定投射

讓HBL菁英向世界看齊　NIKE拚無止盡籃球計畫黃瀚陞找到穩定投射

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

熱門新聞

史上首次！小熊宣布今永昇太開幕戰先發　對決山本由伸寫歷史

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

兄弟莎菈教練韓媒也關注！「台灣不只網羅啦啦隊　更啟用女打教」

潘政琮婉拒「黃金計畫」補助　揭同意書3個不明確之處

西班牙9局猛攻扳平味全龍　李超強壓對手吸睛

NBA準狀元弗拉格締25年全能紀錄　疑有意再留杜克1年引關注

讀者回應

﻿
2025WBC資格賽-賽程圖表

熱門新聞

1今永昇太開幕戰先發對決山本由伸

2西班牙首戰先發出爐！雷法再戰台灣

3兄弟莎菈教練韓媒也關注！

4潘政琮婉拒黃金計畫補助點出3大疑慮

5味全龍遭西班牙9局猛攻追平！

最新新聞

1WBC資格賽名單「重投輕打」？

2林家正帥氣定裝照曝光！

3雲豹主場創舉　包廂吃頂級牛肋排

4潘政琮婉拒黃金計畫　國訓回應了

5陸球星郭艾倫遭戳眼：以後可能打不了籃球

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366