主場抗菲遭割愛　首度入選中華男籃的雷蒙恩喊可惜

▲中華男籃雷蒙恩明日對上菲律賓之戰預計將不會登錄。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃將於20日在主場台北和平籃球館迎戰強敵菲律賓，為亞洲盃男籃資格賽第3階段揭開序幕。其中，生涯首次入選中華隊，身材與運動能力都備受期待的TPBL職籃選秀狀元雷蒙恩，明日對上菲律賓一戰恐無緣上陣。雷蒙恩透露，「教練告訴我，明天對上菲律賓不會登錄我，但下一戰對香港預計就會出賽。」

父親是前CBA中華職籃名將雷克斯，雷蒙恩在返台投入職籃賽場後就備受期待，也以TPBL選秀狀元身份加入台北台新戰神，在新秀賽季就獲得重用，也入選此次中華男籃16人培訓國手名單。

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不過明日主場對上強敵菲律賓，雷蒙恩預計將不會獲得登錄，另外包括陳又瑋、林正以及林信寬，也不會在明天對上菲國男籃之戰上場，預計周日客場交手香港一役，才會獲得登錄上陣。

雷蒙恩表示，「這次加入中華隊，我覺得自己的狀態非常好，我也相信我能夠幫助到球隊。但教練昨天跟我說對上菲律賓不會上場，雖然有點傷心，但我會相信教練的決定，在場邊幫隊友們加油。」

雷蒙恩解釋，「既然入選，每場比賽我都想打，希望了解菲律賓到底有多強，也藉此能知道怎麼樣加強自己，我希望一直學習不同的戰術與打法，這次在中華隊集訓，圖齊教練給我的工作就是防守1號到4號位置，我認為自己能夠持續進步。」