快訊／盧峻翔有望中華隊先發　將扛防守菲國布朗李重任

▲PLG職籃本土一哥，明日有望成為中華男籃主場抗菲先發。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

身為PLG職籃本土一哥，盧峻翔此次入選中華男籃出征亞洲盃資格賽第3階段，有望將擔任要角！據了解，盧峻翔有望在明天（20日）主場對上強敵菲律賓之戰，以先發身份上陣，並擔任看防菲國頭號得分箭頭，歸化大將布朗李（Justin Brownlee）重任。盧峻翔透露，「有先跟錚哥（隊長劉錚）請益防守布朗李的秘訣，雖然是首次交手，但我做好身體對抗準備了！」

上次資格賽第1階段交手，中華男籃在客場狂輸53分，也讓此次回到主場抗菲，多了幾分復仇意味。

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據了解，明日中華隊先發5人有望由林庭謙、劉錚、盧峻翔、曾祥鈞以及歸化球員高柏鎧擔任，希望能在主場擊敗強敵菲律賓。

此戰菲律賓雖然少了221公分內線大將索托（Kai Sotto），但得分爆發力驚人的歸化球員布朗李依舊在陣，他在上次對上中華隊之戰砍下26分、13籃板、5助攻，此次資格賽場均也有20.3分、8.5籃板、4.8助攻的全面表現。

明日抗菲之戰，中華隊傳出可能由PLG職籃本土一哥「夜王」盧峻翔擔任先發，並且負責看防布朗李重任。對此盧峻翔表示，「我是首次和布朗李交手，之前有先跟隊長劉錚請益，防守他的狀況，知道布朗李就是洋將等級身手，打法非常強硬，明天就是看臨場反應，也準備好要身體對抗了。」

中華男籃總教練圖齊則表示，「防守布朗李的重點仍是團隊為主，視他打3號或4號位置來決定，伺機採取包夾策略，但主要還是看對手臨場如何佈陣。」