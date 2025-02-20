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前樂透區大物新秀返NBA　海耶斯殺爆發展聯盟加盟籃網

▲活塞海耶斯。（圖／CFP）

▲海耶斯獲得重返NBA機會加盟籃網。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

布魯克林籃網在下半季開打後，持續球隊重建工程，20日傳出正式揮棄本季因傷一場未打的老將射手波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）。另外，籃網還選擇以10日合約簽下昔日2020年首輪第7順位的「前大物」控衛海耶斯（Killian Hayes），這位23歲小將本季在發展聯盟G-League的長島籃網效力，平均能繳出20.8分、5.5籃板、8.5助攻、2.9抄截的亮眼數據。

籃網今日宣布釋出本季因傷始終無法上陣效力的老牌射手波格丹諾維奇，另外則以10日合約簽下昔日底特律活塞以首輪第7順位簽下的法籍潛力控衛海耶斯，另外也給了馬丁（Tyrese Martin）一份正式NBA合約。

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其中，馬丁本季以雙向合約加入籃網，出賽36場比賽平均可繳出7.8分、3.9籃板。至於海耶斯則是為籃網旗下發展聯盟的長島籃網效力，在發展聯盟層級平均有20.8分、5.5籃板、8.5助攻、2.9抄截強勢表現。

海耶斯過去曾在活塞效力4季，曾經是「汽車城」積極培養的後場新星，生涯4季出賽210場，平均能繳出8.1分、2.9籃板、5.2助攻，整體表現算是中規中矩，但活塞隨後陸續選進包括艾維（Jaden Ivey）、康寧漢（Cade Cunningham）等強大後場戰力後，海耶斯逐漸被邊緣化，最終去年2月慘遭釋出。

籃網本季至今戰績為20勝34敗，排名東區第12位，要闖進附加賽仍有一定機會，但球隊在季中出清不少主力陣容情況下，重建態勢可說是相當明顯。

▲公牛拉文、活塞海耶斯、溫班亞瑪 。（圖／CFP）

▲海耶斯昔日曾是首輪第7順位的潛力股新秀。（圖／CFP）

關鍵字： 海耶斯籃網NBAKillian Hayes

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