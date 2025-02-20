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阿巴西助陣中華男籃主場抗菲　對陣強敵布朗李有秘訣

▲中華男籃陳盈駿、盧峻翔、高柏鎧、阿巴西、胡瓏貿。（圖／取自FIBA官網）

▲中華男籃此次再度有「黑豹」阿巴西助陣。（圖／取自FIBA官網）

記者杜奕君／台北報導

在2025亞洲盃男籃賽第3階段，中華男籃將於20日主場力抗強敵菲律賓，此次「黑豹」阿巴西再度披上中華隊戰袍出擊，也喊話對上抗菲一戰有必勝決心。阿巴西也透露面對菲律賓歸化洋將布朗李（Justin Brownlee）的想法，認為對手的切入力量很強，防守端必須要更聰明一些。

由於首階段未打，阿巴西在第2階段兩戰平均繳出16分、2.5籃板，是中華隊不可或缺的得分要角，此次再度代表中華隊出擊，阿巴西從日本聯賽馬不停蹄回到台灣，銜接國家隊集訓希望能拚出佳績。

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阿巴西表示，「確實會感到有一點累，但我調整的不錯，希望對上菲律賓能夠在主場拿到勝利。」

值得一提的是，此次菲國男籃陣中，共有拉莫斯（Dwight Ramos）、艾杜（A. J. Edu）兩名同樣效力於日本職籃B. LEAGUE的亞洲外援，阿巴西就表示，「之前有在日本職籃明星賽和他們交手，他們有說會來台灣打此次資格賽，兩個人的實力都很好，我也很期待在主場和他們交手。」

另外，在防堵菲國頭號砍將歸化球員布朗李方面，阿巴西也透露，「一定要盡全力來守住他，布朗李的切入很有力量，因此除了要更聰明的防守，團隊上的防守輪轉也相當重要。」

據了解，阿巴西明日極可能以第六人身份出發，至於先發看防布朗李重任，則可能由「夜王」盧峻翔擔綱。

關鍵字： 阿巴西中華男籃台籃布朗李黑豹

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