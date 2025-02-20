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亞洲盃男籃外卡賽台灣積極爭辦　26日結果正式揭曉

▲中華男籃圖齊、雷蒙恩、高柏鎧。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男籃亞洲盃資格賽第3階段，今日將正式開打。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

2025亞洲盃男籃資格賽第3階段，中華男籃將於20日晚間19時在主場力抗強敵菲律賓，23日客場交手香港男籃。中華男籃高機率將以B組第3名作收，將與各組第3名進行「6取4」外卡賽。據了解，中華籃協正積極爭取主辦此次外卡賽，場地預計高機率為台北市立大學天母體育館，且最快在「2月26日」就將確認是否獲得主辦權。

中華男籃今日將迎接亞洲盃資格賽第3階段賽程，兩場小組賽分別為今日主場對上菲律賓、23日客場交手香港。

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由於中華隊先前以30分之差擊敗香港取得對戰分差優勢，此次資格賽最終高機率將以分組第3名作收，在無法以分組前2名取得晉級亞洲盃正賽門票情況下，接下來預計將力拚「6取4」外卡賽，由6支小組賽第3名球隊交手。

外卡賽預計將在3月18日至20日舉行，中華隊對手則將是泰國以及另一組關島與蒙古最終拿下第3名隊伍。

目前中華籃協傳出積極爭取主辦此次外卡賽，且場地已經鎖定天母體育館，據了解由於此次資格賽第3階段賽事將於2月25日全數結束，因此最快在2月26日，籃協就可能得知是否獲得此次外卡賽主辦權。

不過對於中華隊來說，取得外卡賽主辦權，確實獲得極大地主優勢，但最大關鍵仍在於屆時包括中國CBA聯賽、日本B.league職籃賽事都未暫停，旅外戰將可能高機率無法回歸效力情況下，外卡賽中華隊很可能面臨以國內3大聯賽球員為主體出擊，對於整體戰力確實將是一大考驗。

關鍵字： 中華男籃亞洲盃男籃賽外卡賽天母體育館中華籃協

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