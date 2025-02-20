唐西奇加入湖人仍在「陣痛期」　里夫斯喊話：我們需要他做自己

▲湖人唐西奇表現低迷，隊友喊話希望他「做自己」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA在「全明星周」後，2024-25賽季的下半季20日正式揭開序幕，在夏洛特黃蜂作客洛杉磯湖人之戰，黃蜂最終展現團隊合作優勢，以100比97攻破紫金軍團主場。此戰湖人「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）全場18投僅5中拿下14分、11籃板、8助攻。賽後隊友里夫斯（Austin Reaves）就直言表示，「唐西奇加入會有一些陣痛期，但我們需要他做自己！」

黃蜂此戰在「球3弟」博爾（LaMelo Ball）27分、5籃板、6助攻，布里吉斯（Miles Bridges）貢獻29分、6籃板、5抄截，加上先前交易被湖人「退貨」的威廉斯（Mark Williams）也有10分、9籃板貢獻下，最終黃蜂3分險勝湖人，也順利終止近期一波3連敗。

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此戰湖人輸球最大焦點，則是金童唐西奇的低迷表現，日前剛剛透過驚天交易案轉戰湖人，唐西奇此戰18次出手僅命中5球，其中三分球更是9投1中，全場攻下14分、11籃板、8助攻、1抄截。

連同此戰在內，唐西奇目前為湖人出賽3場，平均14.7分、6.7籃板、5.3助攻，整體命中率甚至不到4成，狀態明顯仍有極大調整進步空間。

對此，湖人主力後衛「鄉村曼巴」里夫斯就表示，「我們知道唐西奇的加入會有一些陣痛期，但我們需要他做自己，其他球員也必須發揮自身優勢，但確實沒有期待大家能在短時間內就順利磨合到位。」

湖人今日輸球後苦吞近期2連敗，目前32勝21敗戰績仍排名西區第5位。

▲里夫斯直言唐西奇的加入，仍處在陣痛期中。（圖／達志影像／美聯社）