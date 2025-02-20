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台籃里程碑！　中華男籃16人本階段全數簽署參賽協議

▲中華籃協副秘書長張承中表示，本階段16位參賽國手全數與籃協簽署參賽協議。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華籃協副秘書長張承中表示，本階段16位參賽國手全數與籃協簽署參賽協議。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃20日晚間19時將在主場台北和平籃球館對戰強敵菲律賓，根據中華籃協副秘書長張承中說法，「本階段在參賽『選手協議』上，16位培訓國手全數簽署，數量超越上階段的9位，可說創中華男籃歷史新里程碑。」

此次中華男籃再度集結多名台籃菁英，希望在本階段主場迎戰菲律賓、23日客場對上香港打出佳績。

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根據籃協副秘書長張承中說法，此次在選手參賽協議、保險（失能險）、住宿、客場機票艙等升級，都有相當程度進步。

其中在選手參賽協議上，前一個階段有9位簽署，此次則是16人培訓國手全數簽署。另外在保險方面，上階段共有7位國手繳交薪資合約，此次雖然只有5位，但原因是體育署同樣也願意補助相關理賠金費用，部分選手仍希望保有薪資隱私。

但張承中仍強調，「接下來在後續外卡賽，還是希望讓保險承擔第一線，這會是比較健康的狀態。」

另外在選手相關參賽住宿、客場機票福利上，中華隊此次也有顯著提升，在訓練、參賽期間，都採取住宿房間「1人1間」，可說是中華隊史無前例，有別於過往狀況。在客場搭乘商務艙，所有費用也是由協會「自籌」，希望讓選手福利獲得提升。

▲中華男籃圖齊、雷蒙恩、高柏鎧。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男籃今晚將在主場迎戰強敵菲律賓。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 中華男籃亞洲盃男籃資格賽台籃中華籃協張承中

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