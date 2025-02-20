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飛人犧牲進攻權得0分成就抗菲勝利　劉錚：這一勝獻給台灣球迷

▲中華男籃林庭謙、劉錚、阿巴西。（圖／籃協提供）

▲中華男籃成功主場擊敗菲律賓，「台灣飛人」劉錚將勝利獻給全國球迷。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

「台灣飛人」劉錚此次在亞洲盃男籃資格賽第3階段，再度毅然決然披上國家隊戰袍領軍出擊，20日在主場迎戰強敵菲律賓一役，雖然劉錚全場得分掛零，但在決勝期扛起看守菲國頭號砍將布朗李重任，並且替中華隊以91比84捍衛主場勝利。賽後劉錚也感性表示，「這場勝利獻給台灣球迷！」

雖然全場6投0中，僅抓下1籃板還苦吞4犯，但近年來面對中華隊大小戰役徵召幾乎無役不與的劉錚，此戰在防守端扛下重任，關鍵時刻傾全力看守菲律賓歸化大將布朗李，最終也幫助中華隊自2016年之後，首度在FIBA正式國際賽擊敗強敵菲律賓。

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賽後劉錚表示，「這場勝利獻給台灣球迷！」而這位34歲的台灣飛人賽後也獲得年輕世代隊友的盛讚，此戰砍下21分領軍奪勝的林庭謙就說，「包括陳冠全、曾祥鈞、周桂羽，劉錚捨棄了自己的進攻機會，用另一種方式帶動大家，這是我們年輕球員要學習的地方。」

中華隊此戰贏球後，先前領隊喊出的「贏球獎金」100萬台幣也確定將會兌現，不過團隊接下來還將於23日在客場對戰香港，不過拜此戰擊敗菲國之賜，中華隊已經確定拿下「6搶4」外卡賽門票，將持續朝本屆亞洲盃正賽目標邁進。

關鍵字： 劉錚台灣飛人中華男籃亞洲盃男籃資格賽台籃

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