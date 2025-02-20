中華男籃「夜王」砍18分宰菲　盧峻翔：這一勝意義重大

▲中華男籃盧峻翔展現「夜王」霸氣，主場擊敗強敵菲律賓。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

從一度被中華隊「棄用」，到上階段遞補入選重返國家隊，並在對上強敵紐西蘭表現優異，此次身為PLG職籃本土王牌的盧峻翔，20日在亞洲盃男籃資格賽第3階段，主場對上強敵菲律賓之戰，單場猛砍18分，包含終場前47.1秒致勝三分彈，此戰盧峻翔重現招牌「夜王」打卡上班手勢，更成為全場爆點。盧峻翔賽後喊話，「這場球贏下來對我意義重大，我一直很努力，希望能持續在中華隊效力。」

此戰中華男籃展現難得一見的團隊強大得分爆發力，全場共4人得分上雙，包括林庭謙、阿巴西都砍下21分，馬建豪14分，盧峻翔更是三分球9投4中貢獻18分，成功幫助中華隊在主場以91比84擊敗菲律賓，自2016年FIBA亞洲挑戰盃後，再次擊敗菲律賓。

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▲盧峻翔此戰扛起先發重任，貢獻18分表現出色。（圖／籃協提供）

盧峻翔此戰展現不講理的砍分能力，在比賽階段招牌「夜王」打卡上班手勢，更讓全場球迷情緒沸騰，對此他賽後笑說，「手勢代表什麼意思，相信在聯賽都知道，觀眾看得很開心，不想表現太嚴肅，就和球迷一起互動。」盧峻翔如此說道。」

盧峻翔也感性表示，「我一直很努力，能和圖齊教練能產生這麼棒的火花，我也沒料想到，未來還有機會在中華隊，我仍會盡我所能努力。」

最後盧峻翔也說，「我的國際賽經驗沒有這麼多，這場球贏下來對我是非常大的信心，希望能持續幫助中華隊向前邁進。現場很多觀眾進場為我們加油，我們身為球員就是做好本份，用勝利回饋給球迷，不想多說什麼，就是持續努力。」

▲盧峻翔重現「夜王」打卡上班手勢，讓全場球迷情緒沸騰。（圖／籃協提供）