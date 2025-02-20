快訊／中華男籃奇蹟主場勝利！　2016年後首度擊敗強敵菲律賓

▲中華男籃寫下近年難得一勝，在主場強勢擊敗勁敵菲律賓。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／台北報導

中華男籃20日晚間19時在主場台北和平籃球館對戰強敵菲律賓，中華隊展現強悍士氣，上半場靠著阿巴西、林庭謙雙槍出擊，分別砍下13分及12分，加上馬建豪底線切入驚天爆扣，第3節盧峻翔外線大爆發，前3節取得10分領先，末節兩隊一路拉鋸激戰，盧峻翔再度上演「夜王」飆分秀，終場前47.1秒飆進致勝三分彈，最終中華男籃就以91比84戰勝菲律賓。

開賽中華隊靠著曾祥鈞兩罰俱中，林庭謙三分冷箭破網，取得5比0領先開局，但隨後中華隊禁區大將高柏鎧開賽僅2分47秒苦吞個人第2犯。

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不過中華隊靠著陳冠全、盧峻翔以及阿巴西接連飆進三分球，隨後林庭謙更是連續兩次強勢切入得手，加上陳冠全籃下強攻得手，首節打完中華隊靠著林庭謙單節獨拿9分帶領下，以22比20領先。

▲中華男籃「黑豹」阿巴西此戰飆出21分，成為贏球功臣。（圖／籃協提供）

次節開打後，中華隊又靠阿巴西大演個人秀，「黑豹」一度連拿10分，中華隊趁勢取得13分大幅領先。中華隊小將馬建豪半場終了前3分49秒底線切入爆扣，令全場士氣沸騰。但菲律賓人氣球星拉莫斯連拿8分，半場中華隊仍以47比45領先。

下半場開打後，中華隊持續靠著林庭謙單打得手，再度拉開8分領先。隨後「夜王」盧峻翔更是連續強勢飆進兩記三分冷箭，又幫助中華隊拉開69比57大幅領先。3節打完中華隊在4人得分上雙的優勢火力下，以71比61拉開雙位數超前。

末節雙方展開拉鋸激鬥，菲律賓靠著歸化砍將布朗李連續飆分，逆轉以80比79超前，但中華隊主控林庭謙終場前3分3秒飆進關鍵三分彈以84比82再度超前。

中華隊終場前1分19秒維持兩分領先，終場前47.1秒盧峻翔飆進致勝三分彈奠定勝果，終場前17.7秒高柏鎧再度抓下進攻籃板雙手爆扣，最終中華隊就在主場拿下精彩勝利，睽違12年再度於FIBA正式國際賽擊敗菲律賓

▲中華男籃副隊長林庭謙繳出21分、7籃板、5助攻、3抄截捍衛主場勝利。（圖／籃協提供）