馬刺再度遭逢打擊！　「輕度中風」名帥波波維奇確定本季不再回歸

▲馬刺波波維奇因為輕度中風，確定本季無法回歸執教。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺近期真是壞消息不斷，繼日前當家王牌球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）無預警傳出右肩靜脈血栓，導致賽季全數報銷後。季初就因輕度中風缺陣至今的傳奇千勝主帥波波維奇（Gregg Popovich）也確定因為健康狀態持續恢復中，本季將無法回歸執教。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，波波維奇在去年11月因為健康狀況亮紅燈，導致無限期缺陣後，事後證實出現輕度中風狀況，雖然一度傳出狀態好轉，可能在本季回歸執教，但其後就沒有任何進度更新。

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但今日美媒證實，波波維奇本季回歸無望，甚至未來是否還將回到馬刺執教，目前也仍是未知數。

目前在NBA例行賽拿下「1390勝」，外帶季後賽170勝以及馬刺5座總冠軍榮耀，可說是馬刺隊史，甚至是NBA近代籃球史上最偉大教練代表人物。

在波波維奇因健康狀態缺陣時期，馬刺改由助理教練強森（Mitch Johnson）擔任代理總教練，這段時期馬刺戰績則為21勝27敗，目前整個賽季則是24勝30敗、排名西區第12位。

▲馬刺溫班亞瑪、波波維奇本季都因健康因素賽季報銷。（圖／達志影像／美聯社）