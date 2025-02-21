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快訊／震撼！NBA馬刺「法國怪物」溫班亞瑪　右肩血栓整季報銷

▲法國怪物溫班亞瑪。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA超級新星馬刺「法國怪物」溫班亞瑪驚傳血栓，賽季全數報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

日前才生涯首度入選NBA全明星賽正賽，並且打出亮眼表現的聖安東尼奧馬刺當家球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），台灣時間21日凌晨驚傳因為右肩出現「深層靜脈血栓」，確定剩餘賽季全數報銷，對於這位超級新星的職業生涯甚至整個NBA聯盟來說，都可說是無預警震撼打擊。

現年21歲，身高達221公分的溫班亞瑪，可說是近年來NBA最被看好的超級新星，身材高大且進攻模式全方位，本賽季至今可繳出場均24.3分、11籃板、3.7助攻、1.1抄截、3.8阻攻，且每場還能以35.2%的命中率投進3.1顆三分球，可說是新世代最具威脅性的全能長人代表。

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不料這位聯盟超級新星，在下半季即將開打前，意外傳出嚴重健康問題，右肩出現「深層靜脈血栓」，確定本賽季剩餘賽程全數報銷，是否會影響未來整個職業生涯，也仍需要進一步釐清狀況。

NBA歷史上不少好手都曾出現「血栓」狀況，最有名的就是昔日明星長人「迅猛龍」波許（Chris Bosh）就因為在2015-16賽季出現肺部血栓，被迫在31歲就離開NBA賽場退役。

而如今溫班亞瑪同樣面臨血栓狀況，且在職業生涯僅第2季正要起飛之際，對於整個聯盟乃至於馬刺球團，都將是一大考驗與打擊，據了解溫班亞瑪是在日前結束明星賽，返回聖安東尼奧時，檢查出這項狀況，目前仍無法釐清是否造成嚴重健康風險，但確定溫班亞瑪剩餘賽季將全數報銷。

▲NBA全明星賽，柯瑞、里拉德、溫班亞瑪、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫班亞瑪日前才在NBA全明星賽表現大放異彩。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA溫班亞瑪法國怪物血栓

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