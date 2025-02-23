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中華男籃戰香港12人名單出爐　雷蒙恩國家隊首秀在今晚

▲中華男籃阿巴西、林庭謙。（圖／籃協提供）

▲中華男籃今日客場出戰香港12人名單正式出爐。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／綜合報導

中華男籃20日在主場打出近年來最佳一役，力克FIBA世界男籃排名第39位的強敵菲律賓後，23日晚間19時將在客場交手香港，力拚亞洲盃資格賽第3階段「2連勝」。中華隊抗港12人名單正式出爐，確定由林庭謙、阿巴西雙槍領軍出擊，至於眾所期待的TPBL選秀狀元雷蒙恩，也將迎來國家隊首秀。

日前在和平籃球館主場擊敗菲律賓，寫下自2016年以來對戰菲律賓正式FIBA國際賽首勝後，中華男籃隔日隨即飛往香港備戰今晚客場賽事。其中「台灣飛人」劉錚因為傷勢決定此戰休兵，至於此戰正選12人名單昨日也正式出爐。

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中華隊此戰將由前役分別砍下21分的林庭謙、阿巴西攜手領軍，另外包括前役再度打出身價的「夜王」盧峻翔以及歸化球員高柏鎧，另外還包括馬建豪、高錦瑋、周桂羽、游艾喆都是連續兩戰獲得登錄。

▲中華男籃圖齊、雷蒙恩、高柏鎧。（圖／記者杜奕君攝）

▲TPBL職籃「選秀狀元」雷蒙恩將迎接國家隊首秀。（圖／記者杜奕君攝）

至於首戰未獲登錄的雷蒙恩、陳又瑋、林正以及林信寬，此戰客場對上香港都將迎來本階段首次登場，至於陳冠全、曾祥鈞以及藍少甫此戰對上香港都將不會出賽。

中華隊在本賽事第2階段主場交手香港時，當時靠著阿巴西拿下18分、胡瓏貿貢獻17分，外加高柏鎧15分、13籃板攜手合作下，以30分之差大勝贏球。

▲中華男籃阿巴西、林庭謙。（圖／籃協提供）

▲中華男籃阿巴西前一階段交手香港表現優異。（圖／籃協提供）

關鍵字： 中華男籃中華隊雷蒙恩林庭謙阿巴西盧峻翔台籃亞洲盃資格賽

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