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快訊／頂尖左手對決　林昀儒亞洲盃4強戰2比4惜敗王楚欽

▲▼莊智淵與林昀儒、高承睿組成的中華桌球男團挺進8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林昀儒亞洲盃男單4強戰不敵王楚欽，晚間仍將力拚銅牌戰。（圖／達志影像／美聯社資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣桌球一哥「沈默殺手」林昀儒，23日在第34屆亞洲盃桌球賽男單4強戰遭遇世界排名第2位的地主勁敵王楚欽，小林同學在經歷昨日史詩級7局大戰逆轉中國新星黃友政後，4強戰又和王楚欽上演頂尖「左手對決」，兩人一路鏖戰，林昀儒雖然首局就順利拿下破了王楚欽本屆「一局未失」金身，但最終王楚欽仍以4比2挺進冠軍決賽，林昀儒稍晚則將在銅牌戰登場。

開賽林昀儒氣勢如虹，面對強敵王楚欽打來有板有眼，順利以11比9拿下。不過第2局王楚欽迅速調整，逆轉11比9扳平比分。

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第3局雙方從頭來過，雖然林昀儒開局一路緊咬，但最終王楚欽連拿5分，以11比6帶走此局，取得局數2比1領先。

第4局林昀儒雖然一度拿下3分，但隨後王楚欽氣勢大振，接連攻勢讓小林同學難以招架，11比3拿下此局。

第5局林昀儒放手一博，開局以1分差緊咬王楚欽，隨後林昀儒找到節奏，掌握主動權讓王楚欽連續回擊出界，林昀儒以10比5領先取得局點，雖然王楚欽一度連趕3分，但林昀儒最終11比8拿下，總將局數追成2比3。

關鍵第6局，王楚欽找回狀態以7比3強勢領先，隨後雙方高質量回擊頻頻上演，王楚欽11比4取得賽末點，最終以11比5拿下，以4比2拿下決賽門票，至於林昀儒則無緣挺進冠軍賽，將在銅牌戰對上現任球王林詩棟。

關鍵字： 林昀儒小林同學王楚欽亞洲盃桌球賽

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