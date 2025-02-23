▲鋼鐵新星籃球邀請賽，集結高屏十校共同築夢。（圖／高雄鋼鐵人提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

為推廣青少年籃球運動並鼓勵孩子們積極參與體育活動，高雄鋼鐵人於2月22日在高雄青少年籃球場舉辦了2025鋼鐵新星國小籃球邀請賽。這次活動吸引了來自高雄、台南和屏東的十所小學參與，現場氣氛相當熱烈。

除了緊張刺激的比賽，高雄鋼鐵人的球員莊朝勝、朱育君、馬克斯和劉承彥也親自上場，與小朋友們組隊競技。他們透過實戰指導，幫助小球員們提升技術，並鼓勵他們享受籃球的樂趣。高雄市政府運動發展局局長侯尊堯和高雄YMCA執行長蔡政甫也親臨現場，對球團在青少年體育發展上的貢獻表示肯定，並鼓勵孩子們保持運動習慣，培養團隊合作精神。

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為了讓小朋友們留下美好回憶，高雄鋼鐵人特別贈送所有參賽者鋼鐵人專屬球衣。此外，球團還準備了3月份主場賽事的門票作為獎品，讓小選手們能夠親身體驗職業賽事的魅力。

高雄鋼鐵人總經理方永璽表示，「我們希望透過這樣的活動，讓更多孩子愛上籃球，也讓家庭一起關心青少年體育發展。未來我們將持續投入基層籃球發展，培養更多台灣籃球新星。」

這場充滿活力的比賽，不僅讓小朋友們有機會與職業球員近距離互動，也進一步推動了在地籃球文化的發展。高雄鋼鐵人未來將繼續舉辦更多青少年籃球活動，為高雄的體育發展貢獻力量。