曾雅妮、申智愛睽違10年對決　鴻海台灣女子職業高球賽27日登場

▲鴻海台灣女子職業高球賽27日開打，台灣「微笑球后」曾雅妮及最強新人吳佳晏都將參賽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

總獎金高達150萬美元、冠軍積分達18分，匯集多達12位目前世界排名前百大好手參賽的第2屆「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」將於2月27日至3月2日，在林口東方高爾夫俱樂部盛大開打。除了成為台灣年度最高規格的女子職業高爾夫賽事，此次兩大世界前球后曾雅妮、申智愛也將闊別10年，再次於寶島展開對決。

由鴻海科技集團與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）合作舉辦的第2屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，此次將以總獎金高達150萬美元，冠軍積分達18分，加上多達12位世界排名前100位的好手參賽，競爭強度之高，可說是台灣女子賽事之最。

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攤開此次參賽名單，除了上屆冠軍川崎春花、鴻海贊助最強新人吳佳晏都將參賽外，兩大世界前球后曾雅妮、申智愛也將闊別10年後，再次於寶島展開對決。

為進一步提升賽事精彩度與選手挑戰性，鴻海科技集團今年再度加碼提升賽事獎勵，特別設立「一桿進洞獎」，於後兩回合指定第13洞與第16洞擊出一桿進洞的選手，將可獲得超值獎勵，台灣選手可獲得Luxgen n7 5人純粹版電動車，海外選手則可獲得美金2萬元獎金。

而鴻海也將加碼獎勵回饋高球基層，在4天賽事期間，每當選手打出一支 Birdie，鴻海將捐贈新台幣1000元，而打出 Eagle 或以上則捐贈新台幣1萬元，最終累計捐款金額預計達新台幣150萬元，這筆資金將投入台灣女子職業高爾夫協會，用以扶持優秀基層選手，助力台灣女子高球未來的持續發展。

▲鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，此次吸引國內外眾多知名好手參賽。（圖／記者杜奕君攝）

上屆冠軍日本選手川崎春花也受邀出席記者會獲頒2024年賽事冠軍外套，她表示，「很高興再度來台參賽，因為賽事升級有更多的優秀選手加入本屆賽事，非常榮幸能與他們一同較勁但也增加不少壓力，爭奪連勝是此次目標，希望自己能夠成功突破取得佳績。」。

鴻海贊助的台灣最強新人吳佳晏選手表示，「非常感謝鴻海的贊助，讓我能無後顧之憂地專注於比賽，希望自己可以延續去年日巡賽的亮眼表現，爭取今年加碼的「一桿進洞獎」，捍衛台灣主場。」

而前世界球后申智愛與微笑球后曾雅妮睽違十年再度同台受訪，談到此次參賽的心情與期許，曾雅妮表示，「很高興能夠與申智愛選手再度交戰，希望彼此都能順利發揮、拚戰到底。很珍惜能夠在台灣球迷面前比賽的機會，這次也會參與簽名會和球迷近距離互動，相當期待能夠回饋一直支持我的球迷朋友們！」

申智愛也說，「沒想到已時隔十年與曾雅妮選手同台，希望彼此都能在賽事中有好表現，也期待球迷朋友們能夠來現場一起享受高爾夫的魅力！」

▲本賽事上屆冠軍川崎春花此次再度參賽，今日也獲頒2024年賽事冠軍外套。（圖／記者杜奕君攝）