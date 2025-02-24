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曾雅妮、申智愛睽違10年對決　鴻海台灣女子職業高球賽27日登場

▲鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，曾雅妮、申智愛、川崎春花、吳佳晏。（圖／記者杜奕君攝）

▲鴻海台灣女子職業高球賽27日開打，台灣「微笑球后」曾雅妮及最強新人吳佳晏都將參賽。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

總獎金高達150萬美元、冠軍積分達18分，匯集多達12位目前世界排名前百大好手參賽的第2屆「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」將於2月27日至3月2日，在林口東方高爾夫俱樂部盛大開打。除了成為台灣年度最高規格的女子職業高爾夫賽事，此次兩大世界前球后曾雅妮、申智愛也將闊別10年，再次於寶島展開對決。

由鴻海科技集團與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）合作舉辦的第2屆鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，此次將以總獎金高達150萬美元，冠軍積分達18分，加上多達12位世界排名前100位的好手參賽，競爭強度之高，可說是台灣女子賽事之最。

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攤開此次參賽名單，除了上屆冠軍川崎春花、鴻海贊助最強新人吳佳晏都將參賽外，兩大世界前球后曾雅妮、申智愛也將闊別10年後，再次於寶島展開對決。

為進一步提升賽事精彩度與選手挑戰性，鴻海科技集團今年再度加碼提升賽事獎勵，特別設立「一桿進洞獎」，於後兩回合指定第13洞與第16洞擊出一桿進洞的選手，將可獲得超值獎勵，台灣選手可獲得Luxgen n7 5人純粹版電動車，海外選手則可獲得美金2萬元獎金。

而鴻海也將加碼獎勵回饋高球基層，在4天賽事期間，每當選手打出一支 Birdie，鴻海將捐贈新台幣1000元，而打出 Eagle 或以上則捐贈新台幣1萬元，最終累計捐款金額預計達新台幣150萬元，這筆資金將投入台灣女子職業高爾夫協會，用以扶持優秀基層選手，助力台灣女子高球未來的持續發展。

▲鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，曾雅妮、申智愛、川崎春花、吳佳晏。（圖／記者杜奕君攝）

▲鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，此次吸引國內外眾多知名好手參賽。（圖／記者杜奕君攝）

上屆冠軍日本選手川崎春花也受邀出席記者會獲頒2024年賽事冠軍外套，她表示，「很高興再度來台參賽，因為賽事升級有更多的優秀選手加入本屆賽事，非常榮幸能與他們一同較勁但也增加不少壓力，爭奪連勝是此次目標，希望自己能夠成功突破取得佳績。」。

鴻海贊助的台灣最強新人吳佳晏選手表示，「非常感謝鴻海的贊助，讓我能無後顧之憂地專注於比賽，希望自己可以延續去年日巡賽的亮眼表現，爭取今年加碼的「一桿進洞獎」，捍衛台灣主場。」

而前世界球后申智愛與微笑球后曾雅妮睽違十年再度同台受訪，談到此次參賽的心情與期許，曾雅妮表示，「很高興能夠與申智愛選手再度交戰，希望彼此都能順利發揮、拚戰到底。很珍惜能夠在台灣球迷面前比賽的機會，這次也會參與簽名會和球迷近距離互動，相當期待能夠回饋一直支持我的球迷朋友們！」

申智愛也說，「沒想到已時隔十年與曾雅妮選手同台，希望彼此都能在賽事中有好表現，也期待球迷朋友們能夠來現場一起享受高爾夫的魅力！」

▲鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽，曾雅妮、申智愛、川崎春花、吳佳晏。（圖／記者杜奕君攝）

▲本賽事上屆冠軍川崎春花此次再度參賽，今日也獲頒2024年賽事冠軍外套。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 曾雅妮申智愛川崎春花吳佳晏鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽高球

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